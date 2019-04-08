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海外資金匯回須存專戶「避免炒房」！5年不能領出　投資特定產業稅率減半

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▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）

▲為鼓勵台商回台投資，海外資金匯回台灣將提供優惠稅率8%到10%。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

行政院8日與民進黨立院黨團達成共識，為鼓勵台商回台投資，海外資金匯回台灣將提供優惠稅率8%到10%，「但不可買房地產，且須存在銀行專戶避免炒房」。行政院發言人Kolas指出，海外資金存入專戶後，沒有從事投資的錢在5年內不得領出，第6年起可以每年「提取1/3」，如申報文件不實，將被處新台幣3000元到30萬元的罰鍰。

綜合媒體報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）指出，為了因應中美貿易戰等諸多國際不確定情勢，台商有布局全球之需要，政府以專法打造友善的投資環境，希望能引導境外資金匯回台灣，進而促進產業發展。

Kolas還說，會中已對草案規定達成共識，台商在法案通過後的2年內匯回資金享有優惠稅率，「第一年享稅率8%，第二年則為10%」；若實質投資特定產業，例如5+2創新產業或長照等，可退回一半已繳稅金，等於稅率將再降至4%及5%。

不過草案中也擬規定，個人或營利事業匯回海外資金必須存入金融機構專戶控管，並遵循「洗錢與資恐防制規範」，且匯回台灣資金「不得購置不動產」，避免炒房。

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▲▼行政院發言人Kolas Yotaka主持院會後記者會。（圖／記者賴于榛攝）

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／ETtoday資料照）

針對匯回資金的運用比例，Kolas指出，其中5%可自由運用，但不得購置房地產；25%可進行金融投資，例如購買上市櫃股票，將由金管會擬定可投資商品類別；剩餘70%可進行實質投資，若是投資經濟部公布的重要特定產業，可享稅率減半優惠。

另外Kolas還說，海外資金存入專戶後，「沒有從事投資的錢在5年內不得領出」，第6年起可以每年「提取1/3」，如果個人或營利事業申報文件不實，將被處新台幣3000元到30萬元的罰鍰。

其中對於「匯回資金為何要鎖在專戶5年」的原因，Kolas回應，有與會立委提到，是否可將年限由5年縮短至3年，但因為資金匯回到進行投資約需3年，如果縮短時間，對進行實質投資的人不公平，因此仍維持存放5年。

據了解，草案已在3月提交給亞太洗錢防制組織（APG），並進行會談跟初步溝通，Kolas指出，APG看過草案內容也表示理解，今天會中獲得立委共識，預計排入11日的行政院會討論。

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關鍵字：海外資金,稅率,炒房

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