聯詠Q1營收年增四成　群聯逆勢微幅增

▲聯詠去年在觸控與驅動整合晶片（TDDI）出貨量驚人。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

面板驅動IC廠聯詠（3034）年今（8）日公布三月份合併營收為52.11億元，月增12.90%，年增37.72%，來到近五月新高；累計第一季營收達149.46億元，接近公司原先預估的146億元至150億元之間的高標，較去年同期大增42.81%，淡季不淡。

聯詠去年在觸控與驅動整合晶片（TDDI）出貨量驚人，全年出貨量達1.5億套。聯詠總經理王守仁更看好今年出貨量，全年度將會持續成長。然而迎接傳統淡季，王守仁估聯詠第一季TDDI出貨量估計將與去年第4季持平。

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大有斬獲，全年出貨量達1.5億套。隨著手機業者採用TDDI晶片的量預期將進一步提升，帶動聯詠今年TDDI出貨量應當會持續成長。王守仁估計，去年全球TDDI出貨量約3.8億至4億套之間，今年可能有約達5億套的規模。聯詠本季TDDI出貨量估計將與去年第4季持平。

快閃記憶體控制晶片廠商群聯（8299）第一季合併營收為93.43億元，較去年同期成長0.47%。

群聯電子董事長潘健成表示，在快閃記憶體（NAN）平均售價（ASP）持續下降的趨勢，第一季還能夠維持營收小幅成長，主要原因有二，其一是SSD控制晶片IC出貨量較去年同期成長81%，其二，是記憶體位元數 (Total Bits) 出貨量大幅成長超過118%。

展望下季，潘健成表示，客戶因預期第二季快閃記憶體價格回穩甚至漲價趨勢，陸續回補庫存，為了接下來的旺季做準備，對群聯營運持續正面挹注。

▼群聯董事長潘健成。（圖／資料照）