獨／當選總統廢台獨黨綱？賴清德：會改變兩岸現狀的是主張統一的人

▲前行政院長賴清德。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院長賴清德8日下午與總統蔡英文會面後，晚間6時30分出席哈佛大學校友會活動。據轉述，賴清德在席間被問及若當選總統後會不會廢除台獨黨綱？對此，他除了重申自己的兩岸論述外，也強調可能會改變兩岸現狀的不是主張台獨，而是主張統一的人才會改變現狀。

賴清德晚間出席哈佛大學校友會在W Hotel舉辦的閉門活動，他在演說時談論了自己當年如何申請上哈佛大學的過程，同時也談到自己在擔任市長以來的施政準則，就是講求「數據」，透過實際的數據來做施政。

對於眾人好奇他未來當選總統會不會廢除台獨黨綱的問題，賴清德主動談及自己是「務實的台獨工作者」一事，他強調「台獨」二字被誤解已久，因為在兩蔣時代，要反攻大陸、統一中國，不允許台灣獨立自主，所以匪諜要抓、台獨也要抓。

據轉述，賴清德重申了他的兩岸立場，就是台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，與中國互不隸屬，不必另外宣布台灣獨立。

賴清德還進一步指出，在兩蔣的時代，是要反攻大陸、統一中國的，中華民國是存續公司，要解救大陸同胞，中華人民共和國是不在的，現在的在野黨提出的統一，是要跟中國統一，「習近平會允許中華人民共和國不在，然後留著中華民國嗎？不會啊！」因此，可能會改變兩岸現狀的，並不是主張台灣獨立，而是要主張統一的人才會改變現狀。

▼賴清德於哈佛大學校友會活動演說。（影／讀者提供）

