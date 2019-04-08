六輕爆炸..「沒有工安，就沒有石化」　經部要台塑2周內提改善

▲麥寮六輕台化三廠昨日下午發生爆炸，引發各界高度關注。（圖／職安署提供）

記者紀佳妘／台北報導

台塑麥寮六輕台化（1326）芳香烴三廠昨日驚傳爆炸，火光濃煙數公里外可見，引發當地居民恐慌，經濟部今（8）日表示，2周內邀集各法規主管機關與專家學者辦理事故成因釐清，並請台塑集團提出改善期程及作法。

「沒有工安，就沒有石化」！雲林離島式工業區麥寮區台化公司芳香烴三廠（ARO-3）7日下午2點4分因液化石油氣外洩，引發氣爆火災事故，經濟部工業局即派員前往瞭解現場情況，並將於2周內邀集各法規主管機關與專家學者辦理事故成因釐清，進行工安督導，並就督導改善事項，請事故廠提出改善期程及作法。

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事發當時台塑集團立即發送簡訊對村里長說明這次事故原因及影響，避免民眾恐慌，而台塑六輕麥寮管理處副總陳文仰今天到麥寮鄉公所辦理說明會，承諾後續賠償並向社會大眾道歉。

針對這次事故廠，經濟部工業局除了盡速加強工安督導之外，另為求台塑企業提升營運安全，將持續要求台塑企業訂定相關基線指標及績效目標，依風險優先順序，由總體檢團隊針對製程安全、環保及能源績效進行滾動式檢討，並由各法規主管機關追蹤改善，確實掌握台塑企業精進成效。