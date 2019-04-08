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好消息！有機會揮別連6黑　財政部估4月出口可轉正

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部預估，4月的出口有4大利多，可以帶動出口金額年增率正成長，揮別連續第6黑的陰霾。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(8)日公布3月份海關進出口情形，出口金額為286.8億美元，為歷年同月次高，也較2月增加40.6%；但是相較於去年同期年減率4.4%，也是連續第5個月年增率為負數。

但是財政部也捎來好消息，展望4月份美中貿易緊張程度舒緩、原物料價格也有轉好，加上工作天其以及去年基期低等因素，年增率有機會轉正。財政部公布，3月出口286.8億美元，為歷年同月次高，較2月增40.6%，較上年同月減4.4%；累計1至3月出口763.6億美元，較上年同期減4.2%，終止連續10季正成長。

請繼續往下閱讀...

3月進口金額為255.6億美元，較2月增65.2%，較去年同期增加6.6%；累計1至3月進口674.1億美元，較去年同期減0.8%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，雖然第2季的進口、出口都呈現負成長，但進口資本設備年增率高達15.4%，，為近兩年最好的情況，也顯示了國內民間投資動能增長。與其他國家相比，第一季出口年增率雖然是-4.2%，相較韓國的-8.5%、中國大陸的-4.6%，台灣的表現較佳；但相較於日本-3.5%、香港的-3.4%、新加坡的-0.9%，又相對落後，在亞洲地區台灣的水平居中。

蔡美娜表示，雖然第一季的進、出口都呈現負成長，但進口資本設備年增高達15.4%，為近2年最佳狀態，顯示國內民間投資動能增強。3月資通與視聽產品呈「一支獨秀」，規模為35.8億美元創下歷年新高，主要是受到貿易戰影響，伺服器、記憶體模組、交換器及路由器等產能回流到國內，同時看見轉單效應。

展望4月出口表現，蔡美娜指出，有四大利多因素刺激，包含美中貿易戰已經舒緩，朝向有利的方向談判，也化解的業界觀望氣氛；其次，各國的PMI(採購經理人指數)雖然還不理想，但已經較前一陣子轉佳。

三，4月的工作天數較去年同期增加2天，也對今年4月的出口金額有幫助；最後為去年4月出口金額只有僅有267億美元，是相對較低的位置，使得4月很有機會年增率可以轉正，財政部預估，4月出口年增率大約為-0.5%到2.5%。

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關鍵字：財政部,海關進出口,3月,首季,4月,出口金額,景氣

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