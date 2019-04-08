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影／蘋果西打製造商財報難產　金管會要求大飲20天內重新申報

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記者林淑慧／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司2018年度財報難產，今（8）日除了遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲於二十日內重新申報並公告；大飲主管表示，已與會計師與律師溝通當中。

老牌飲料廠大飲公司，因去年度財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」，被證交所公告在今日停牌。

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司本月3日召開重大訊息記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

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▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司本月3日召開重大訊息記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

大飲公司於今日傍晚公告，公司收到金管會來函指示 須於「文到20日內重行公告申報107年度財務報告」；換句話說，大飲公司須在4月29日期限日之前，請會計師重新查核並公告去年財報。

大飲財報無會計師背書，主因在於大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，會計師認為此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

證交所主管表示，大飲遭會計師針對財報出具「無法表示意見」，在實務上較為罕見，接下來六個月內大飲必須與會計師充分溝通，讓去年度財報符合會計師能認定的交易行規，才有機會讓股票恢復正常交易。

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關鍵字：蘋果西打,大飲,財報

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