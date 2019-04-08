史上最高！　基亞癌症新藥500億日圓授權國際大藥廠

▲生技示意圖。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

基亞（3176）與日本夥伴Oncolys BioPharma共同開發的抗癌溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)，今天（8日）宣布，以500億日圓（約新台幣140億元）授權給國際大藥廠羅氏（Roche）旗下中外製藥（Chugai Pharmaceutical Co Ltd），創下台灣史上最高金額授權案。

Oncolys公告，這起獨家授權案包含全球權利（不含中國大陸、港澳）範圍，其權利含再授權、研發、製造及銷售，授權金額逾500億日圓（約新台幣140億元），其中簽約前金（upfront payment）為5.5億日圓（約新台幣1.54億元）。

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之後，OBP-301如順利上市銷售，中外製藥另依實際銷售金額再行支付銷售權利金(sales royalties)，另外，中外製藥同意認購Oncolys新發行普通股股票約8億元日幣，上述合約授權金開始支付及Oncolys新股發行預定日期為今年4月24日。

根據基亞生技與Oncolys公司簽署的「策略聯盟與授權合約」，基亞可分得授權案三分之一的權利，因此基亞將依合約約定，收取應分享的商業利益，等於基亞預計在4月底就可先認列第一筆簽約金，今年內也將陸續有多筆里程碑款貢獻。

OBP-301為溶瘤病毒治療藥物，為經過基因修飾的第5型腺病毒，可專一性感染癌細胞，並在癌細胞內繁殖，最終溶解破壞癌細胞。

目前OBP-301在日本進行第二期臨床試驗，驗證食道癌合併放射治療療效；在美國則進行合併免疫腫瘤製劑Keytruda治療食道癌與胃癌的第二期臨床試驗；在台灣OBP-301也在台大醫院和韓國國立釜山大學醫院，進行肝癌的第一期臨床試驗，並進入收案的最後階段。