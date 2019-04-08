DVD出租服務還活著！Netflix去年靠它賺進65億

▲Netfilx目前仍有提供DVD郵寄租借服務。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

Netflix網站上並未提及任何實體DVD租借服務，許多民眾也認為該公司已停止了租借DVD的業務全心往串流媒體發展，但事實上，Netflix的DVD郵寄租借服務仍存在，目前還有約270萬名用戶，去年更是創造了2.12億美元（約新台幣65.8億元）收入。

為什麼在串流媒體興起的時期，實體DVD租借服務卻仍有龐大市場？雖然串流媒體確實方便，但殘酷的是，在寬頻網路仍然缺乏的農村地區，串流媒體根本無法成為一個選擇。據聯邦通信委員會（FCC）的統計，目前仍有2400萬美國民眾位在數位鴻溝的另一端，無法使用寬頻上網。但美國郵政服務卻沒有這種限制，Netflix提供的DVD租借服務只要住處有郵政號碼都可以接收。

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不過令人驚訝的是，居住於偏遠地區的民眾並不是Netflix DVD郵寄租借服務的最大客戶。Netflix發言人Annie Jung表示，這項服務目前在紐約及灣區等沿海地帶最受歡迎。事實證明，能自由選擇影片內容的傳統DVD服務，仍有其市場存在。

Netflix DVD郵寄租借服務中的無限制租借方案起始價為每月7.99美元（約新台幣240元），使用者在期限內可不限次數租DVD，且不會收取滯納金，同時還提供免費送貨及退貨服務，不過該方案一次僅允許租借一片DVD，另有每月11.99美元（約新台幣360元）的方案，則允許一次租借2片。