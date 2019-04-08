六輕氣爆挨罵輕忽職安　台化「努力在做」7年砸67億換管線

▲麥寮六輕台化三廠昨日下午發生爆炸，勞動部立刻指派職安署現場實施檢查，並勒令停工。（圖／職安署提供）

記者紀佳妘／台北報導

台塑麥寮六輕台化（1326）芳香烴三廠昨日驚傳氣爆，初步研判是LPG（液化石油氣）管線洩漏引發火災，勞動部職業安全衛生署今（8）日表示，這次災害發生於製程操作中，職業安全管理顯然有再強化的必要，將派員加強檢查並增加複查密度。台化對此回應，「很遺憾這次發生這起事故，但還沒做到百分百，未來還會努力朝這個方向邁進」。

勞動部職業安全衛生署指出，這次災害發生於製程操作中，職業安全管理顯然有再強化的必要，將派員加強檢查並增加複查密度，如發現有違反事實即從嚴處以停工及罰鍰處分。

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台化發言人洪福源表示，縣政府已要求在3天內將事故原因釐清，另在1個月內對所有管線進行總體檢。至於主管機關給予的任何意見，持百分百尊重態度，公司於六輕廠區相關工安管理上，都很努力在做。

洪福源指出，台化廠區管線每年陸續進行整改，從2011年至2018年，公司已斥資67億元進行整改，其中這次發生問題的廠區就斥資37.6億元，其他管線也陸續整改，並從未間斷過，未來也將持續進行，「很遺憾這次發生這起事故，但還沒做到百分百，未來還會努力朝這個方向邁進」。

六輕廠區昨日下午發生爆炸，外界擔憂將會衝擊營運表現，台化表示，該廠主要產品為苯及對二甲苯為主，其中苯僅供自用，且苯乙烯廠及苯酚廠安排定檢中，對營收並無影響；對二甲苯除自用外尚有外售，估計影響外售量約3萬噸，影響每月營收10億元。