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益航擬出售香港凱升19.22％股權　獲利可望貢獻EPS約0.77元

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▲台灣益航今（8）日停牌並召開重大訊息記者會，財務長黎世明表示董事會決議處分轉投資之凱升控股全部股權。（圖／記者林淑慧攝）

▲台灣益航今（8）日停牌並召開重大訊息記者會，財務長黎世明表示董事會決議處分轉投資之凱升控股全部股權。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

益航公司今（8）日表示，董事會決議處分轉投資香港凱升控股公司19.22%股權，益航董事長郭人豪已親赴香港洽談，而該案交易條件為最低處分總額約16.89億元，預估處分利益約為4.83億元，可望貢獻益航每股稅後純益（EPS）約0.77元。

據香港官方公告，台灣益航持有的凱升控股獲第三方接洽，將收購其全部股權，台灣益航3日公告今天停牌，並於今日下午三時臨時召開重大訊息說明會對外說明。

請繼續往下閱讀...

原由澳門賭王何鴻燊之子何猷龍所經營的凱升控股，現為香港上市公司，主要業務為投資澳門以外地區博彩娛樂，台灣益航在2017年12月18日斥資1.98億港元投資香港上市公司凱升控股12.67％股份，之後又陸續購入凱升股權；目前益航持有股分達19.22%，為凱升最大股東，總投資金額逾11.4億元。

▲益航看好俄羅斯海參崴旅遊商機，原計劃與凱升合作，由益航轉投資的大洋百貨在當地投資經營OUTLET。（圖／翻攝自大洋百貨官網）

▲益航看好俄羅斯海參崴旅遊商機，原計劃與凱升合作，由益航轉投資的大洋百貨在當地投資經營OUTLET。（圖／翻攝自大洋百貨官網）

益航財務長黎世明表示，益航董事會決議處分轉投資凱升控股的股權，主要原因有三：一、截至目前為止，凱升公司並無盈餘分配，預計近年度發放可能性仍偏低，益航應暫無股息收入之資金機會。

二、益航與凱升合作投資俄羅斯海參崴的OUTLET開發計劃，第一期開發已投入14億元港幣，預估第二期開發仍須投入超過20億元港幣，公司評估此案雖具綜效加成潛力，但仍需鉅額資金投入配套規劃，整體投資報酬及資金回收期將有所遞延或延長。

三、益航先前發行可轉換公司債，但合作的外商銀行對於公司轉投資凱升公司有所顧慮，多次要求益航出具切結，保證資金不會使用到俄羅斯的開發案，因此益航認為若價位合宜，將就其所持有之凱升股權予以處分。

益航表示，董事會授權董事長郭人豪依相關條件展開協商，預計以每股不低於港幣1.5元，最低處分總額約為港幣4.29億元（約新台幣16.89億元），預計處分凱升全數股權，預估處分利益約為港幣1.23億元（約新台幣4.83億元），對於益航EPS的可能影響約為新台幣0.77元。該交易案將於雙方定案後公告。

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關鍵字：益航,大洋百貨,凱升,郭人豪,何猷龍

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