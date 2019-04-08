街口胡亦嘉遭控非法解雇16名員工　受害員工當場落淚「被威脅」

▲街口支付執行長胡亦嘉遭控非法解雇愛評網16名員工，員工出面召開記者會當場落淚。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

街口支付執行長胡亦嘉今天(8日)被指控非法解雇16名員工，員工在記者會上也當場落淚，指被胡亦嘉威脅，員工更出示公司信箱紀錄，胡亦嘉在記錄中說：「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛！」

胡亦嘉近期爭議不斷，日前併購國票華頓投信揚言要當執行長，被金管會當場打回票，今天又被爆出勞資糾紛。街口支付今年3月21日收購客誠科技公司（愛評網），胡亦嘉更擔任愛評網的負責人，但今天愛評網員工出面召開記者會指控，指胡亦嘉上任後，隨即解雇愛評網16名員工，員工更在現場出示解僱過程中公司通信紀錄，胡亦嘉在紀錄中道「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛」等發言。

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今天立委余宛如跟台北市議員邱威傑（呱吉），跟遭解雇的愛評網員工10餘人今天一同召開記者會，痛訴胡亦嘉收購愛評網後，在無情無理、無視法律正當性的情況下，迫使16名員工被解雇。受害員工嚴正抗議胡亦嘉違法解雇的行為，也將尋求法律途徑，主張雇主應依勞基法支付3月份薪資、資遣費、未休假折抵等。

余宛如在現場表示：「剛剛得知胡亦嘉已經要向我提告！胡亦嘉前不久才因為收購華頓投信引起風波跟金管會對上，這次街口併購愛評網，因為言語上跟做法上，16名愛評網前員工沒有受到合理對待。」

邱威傑指出，胡亦嘉接下愛評網僅短短幾天，其實愛評網僅16名員工，胡亦嘉等於解雇整個愛評網員工。胡亦嘉在3月28日用LINE發訊息給愛評網3位主管威脅說：「要讓公司破產！」在4月1日直接開除8名員工，胡亦嘉認為這8名員工因為過分曠職，從4月1日起立即開除免職、3月不給薪，且要追究之前給予的薪資。

另外，剩下8名員工，胡亦嘉更發公司信要求3項不合理要求：第一，4月起不可以請事假，病假要附上證明；第二，4月3日開始私人物品不可以帶到辦公室內；第三，剩下8名員工在4月14日前要完成所有工作，共100多項工作，否則立刻開除。

員工在現場當場落淚，像其中兩名員工職位是財務、客服，卻因為胡亦嘉解雇完業務，他們被要求去要做業務工作，否則就直接開除，員工落淚痛訴：「我還有家庭要養！」

愛評網創辦人何吉弘也表示：「一路以來愛評網有90萬筆以上客戶資料，這些客戶權益要怎麼辦？所有員工一天內被迫離開工作崗位，對客戶造成不便感到很抱歉。」

勞動部表示，若公司要解雇員工，必須依法要有預告期並給付資遣費，連續3日曠職解雇員工，無正當理由應到職位到職 才是所謂曠工，他們都有執行工作，並沒有未到職的狀態，「不符合曠工！」工作內容部分，勞資雙方當初簽訂勞資契約，工作內容要在當中約定，雇主不可以片面變更工作內容，雇主若片面變更勞共契約造成勞工權益損害，員工可以依法要求雇主給付資遣費。

▼ 街口胡亦嘉遭控非法解雇愛評網全數16名員工。（圖／記者戴瑞瑤攝）