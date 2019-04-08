爭議中上任　第一金董座廖燦昌要以績效服人

▲第一金董事長交接典禮，最左為前董事長董瑞斌；最右為新任董事長廖燦昌。（圖／第一金提供）

記者吳靜君／台北報導

財政部3日公布，第一金董事長的位置，由前任合庫董事長廖燦昌接任，卻引起極大的爭議，甚至立法院的立委們也提出質疑。

財政部今日到立法院財政委員會接受質詢，國民黨立委賴士葆質詢時詢問，財政部長蘇建榮在這次「地震」中扮演什麼角色？財政部長蘇建榮表示，公股行庫的人事核定權在行政院，財政部則有建議權。

請繼續往下閱讀...

時代力量立委黃國昌則指出，立廖燦昌先前為了慶富案而下台，甚至也多項會議證據顯示，當時合庫尚未開授信審議委員會，就已經決定參貸，這次竟然回鍋，質疑政府不重視公股行庫的公司治理與銀行專業，甚至大罵「這不是政治任命，什麼是政治任命？」還在立法院的質詢台上直接對廖燦昌喊話，「若有基本的羞恥，就不要上任。」

第一金今日舉行新、卸任董事長交接，廖燦昌自然成為媒體焦點，廖燦昌接受媒體採訪時表示，他在台企銀擔任董事長，打破台企銀9年沒有發放股息的情況；在合庫擔任董事長，則也首次獲利衝破百億元。

所以對立委的質疑，廖燦昌表示，若有時間和機會一定會去溝通，他相信立委對他以往的專業領域更有信心。

廖燦昌表示，一銀目前正在申設德國法蘭克福、柬埔寨分行、洛杉磯子行擴點等，他上任之後會繼續推動。一銀在數位金融發展以及中小企業的放款，也相較其他銀行領先，但是目前全國有137萬家中小企業，但據估計不到30萬中小企業與銀行有往來，所以第一銀行還是會積極地擴大對中小企業的服務，不負眾望。