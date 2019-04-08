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街口收購愛評網涉違法解雇員工惹議　胡亦嘉：是對方不願協商

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▲▼街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）

▲街口支付執行長胡亦嘉。（圖／ETtoday資料照）

記者邱倢芯／台北報導

立法委員余宛如與台北市議員邱威傑（呱吉）在今（8）日下午將針對街口支付收購客誠科技（iPeen愛評網）後，涉違法解雇內部16名員工的爭議召開記者會，呼籲街口執行長胡亦嘉不應一再嘗試挑戰道德及法律底線。對此，胡亦嘉也回應，一開始並沒有想要資遣這些員工，但當街口提出一些繼續營運計畫時，這些員工並不願意配合。

胡亦嘉指出，客誠科技有3位創辦人及13位員工，不過在街口收購客誠科技之後發現，3位創辦人都給自己離譜高的年薪（每人350萬元/年），且已經將公司帶到無法繼續營運的困境。且這3位創辦人還要求算長達12年的年資來資遣，街口公司認為不管怎麼判定，創辦人都是資方，不受勞動法保護，他們這樣的要求很離譜，也不願意協商。

請繼續往下閱讀...

而客誠其他員工則是一開始就抱持著拿錢走人的心態，事實上街口並沒有想資遣其餘的13名員工，且希望愛評網能繼續營運下去；但接下來在街口進駐客誠公司內部後，就受到所有員工任何可能的不友善與抵抗，包含全程錄音錄影，不斷重複問關於資遣一事，並不接受使用街口提供的電腦來工作等，當街口希望客誠員工提出一些繼續營運的計畫時，這13名員工也不願意。

胡亦嘉進一步指出，客誠在2018年已經變成全陸資的公司，不過也已經無法營運下去，街口的接手只是希望客誠公司可以回歸台灣、繼續營運，但員工顯然想法不同。

針對今天下午的記者會，胡亦嘉表示，勞工的事還是請勞動部、勞工局作出裁決判定，街口會依照相關單位的裁決去遵守。

而對於立委來找舞台搏版面的行為，讓胡亦嘉感到相當不恥，且對於立委聽取單方面的說詞就開記者會，街口公司會立即向余宛如提告。

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關鍵字：街口支付,,愛評網,胡亦嘉,客誠科技

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