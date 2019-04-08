美喆搶進大陸成都新據點　法人：營收雙位數成長可期

▲美喆在今年1月推出商用及家用領域的新款LVT產品，搶攻高端市場，可望挹注公司營運表現。（圖／美喆提供）

記者林淑慧／台北報導

國際石塑地板製造業者美喆，拓展大陸市場版圖再下一城。美喆位於大陸成都的新營業據點已於三月開幕，目前於大陸市場已有八個經銷據點；法人表示，美喆在強化西部市場佈局後，可望挹注今年大陸市場表現，營收可望保持雙位數成長。

美喆國際今天在證交所舉行法人說明會，發言人楊儒霖表示，全球綠建材趨勢明確，有助於帶動LVT與SPC產品市場滲透率持續提升，挹注公司旗下美喆與普隆兩大自有品牌市場占有率，業績仍持續保有雙位數成長動能。

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▲美喆看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益，有助於帶動大陸市場營收比重進一步提升。（圖／記者林淑慧攝）

在大陸市場佈局方面，美喆國際目前已於重慶、北京、上海、廣州、武漢、西安、瀋陽、成都等共有8個經銷據點，公司於3月1日宣布成都新營業據點正式開幕，除深化當地產品銷售表現，並就近滿足西藏、四川、重慶等地區現貨市場需求，可望提高旗下品牌市占率，隨著銷售規模放大，公司營運亦可望齊步走升。

展望後市，美喆表示，隨著自有品牌部分遞延訂單將陸續於3月逐步交貨，且看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益持續發酵，以及LVT與SPC新款系列產品推出等，有助於帶動大陸市場營收比重進一步提升。

依據財報，美喆2019年1至2月合併營收達5.37億元，較去年同期成長6.5％。美喆主管表示，對今年外銷市場仍維持「審慎樂觀」看法。