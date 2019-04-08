台積電接棒拉尾盤　台股大漲96點成功站上10,800大關創6個月以來新高



▲台股節後首日交易日，再創波段新高點。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美股在清明連假期間大漲，加上貿易協商仍朝正面發展，台股集中市場今（8）日在假後首日交易，在蘋概三雄多頭主導盤勢格局下，帶領大盤指數再創波段新高，盤中大漲近百點，一舉突破10,800點大關，創近半年來高點。儘管大立光漲勢收斂，但終場在台積電續攻下，集中市場加權指數大漲96.19點，漲幅0.90%，成功站上10,800大關，收10,800.57點，創近6個月以來新高點，成交量新台幣1,556.2億元。

蘋概三雄今日表現出色，近期有法說會題材的股王大立光（3008）因業績報喜，看好4月在華為手機品牌廠拉貨力道強勁帶動下，第2季營收可望重回百億元以上，今日早盤就大漲逾4%，終場漲幅收斂至1.10%、報4,600元；台積電（2330）股價開高走高，終場漲約2.64%、來到253元；鴻海（2317）今日盤中也漲幅超過1%，終場漲0.61%、報82.4元。

在大立光領漲下，二線光學鏡頭股也有所表現，玉晶光（3406）大漲6.49%、揚明光（3504）、先進光（3362）等也漲1%不等。

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盤面另一亮點為印刷電路板（PCB）族群的金像電（2368）攻上漲停15.3元，另外像欣興（3037）也大漲約8.88%、來到39.35元，華通（2313）終場漲1.69%。

而六輕麥寮廠區昨日傳出氣爆，台塑四寶今日股價表現卻相當抗跌，最主要受影響的台化（1326）股價開盤小跌，隨即回穩，終場守平盤；而台塑（1301）、南亞（2408）、台塑化（6505）都在平盤上下震盪游走。