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動口就能轉帳！　銀行首創App支援Siri語音

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▲▼ 玉山銀行App即日起開始支援蘋果Siri語音。（圖／玉山銀行提供）

▲ 玉山銀行App即日起開始支援蘋果Siri語音。（圖／玉山銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

玉山銀行今(8)日宣布「玉山行動銀行App」開始支援蘋果的Siri語音服務，這是台灣的銀行業中的首創，不論查看即期匯率或即時轉帳，顧客只要動口說話，即可聲控呼叫開啟功能。

玉山銀行表示，顧客只要使用iOS 12或以上版本的iPhone智慧型手機，即可下載並開啟「玉山行動銀行App」，進入「外匯匯率」及「即時轉帳」功能後點選右上角「加入Siri」，即可自訂錄製呼叫語音，不論是錄製愛妻宣言「我愛老婆」來呼叫Siri開啟即時轉帳功能，或是錄製個人化暗號「早安您好」開啟外匯匯率，都可透過自動化語音服務，讓三步驟操作縮減為一步驟快速開啟。

請繼續往下閱讀...

玉山銀行強調，這是目前國內首家也是唯一推出此項服務的金融業。APP除支援Siri語音服務，也支援支援widget、3D touch功能，透過widget快捷功能讓顧客手機向右一滑快速操作，提供即期匯率牌告、買賣外幣、外幣到價通知設定、即時轉帳、刷卡明細等多元功能捷徑，並可透過指紋與刷臉輕鬆登入，讓顧客在待機狀態下即可快速查看即時匯率牌告或開啟常用功能。

另外也支援Apple Watch，不論是信用卡消費訊息或各式帳務通知都能提醒。也首創提供行動外幣大額交易，只要事先完成行動金融憑證申請設定，當單筆或單日累計換匯新台幣50萬以上交易時，可透過指紋與刷臉完成簽驗章，減少一半以上交易時間，不錯過外匯重要交易時機。根據玉山銀統計，目前數位平台上的個人戶外匯交易筆數已超過9成。

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關鍵字：玉山銀行,App,轉帳,匯率,Siri

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