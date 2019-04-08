張雲鵬接任華南金董座碰壁　財長：下週有明確結果

▲高雄銀董事長張雲鵬北上接華南金董座，遇上高雄市府不放人。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導



財政部所公布的新任華南金董事長張雲鵬今（8）日上午表示，高市府暫時不同意他辭去高雄銀行董事長職位。財政部長蘇建榮回應，據他所知下週會有一個明確的結果。

財政部3日公布新的公股董事長當中，現任高雄銀的董事長張雲鵬將接任華南金董事長，持續官民股共治的理念。但是公股銀行董總的變動，卻引起很大的爭議，包含一年前因為慶富案下台的前合庫董事長廖燦昌，接任第一金董事長。甚至張雲鵬的異動也碰到困難，張雲鵬今日表示，高雄市不同意他辭去董事長，將儘量溝通，希望圓滿離開高銀，如果溝通不成，他才會依相關程序辦理，以接任華南金董事長。

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高市府暗示要等到4月25日慶富案的專案報告之後，才放人，對此，張雲鵬說，慶富貸款案在他接任高銀董事長之前，就已辦理完成，高銀總經理王進安等經理人，都相當清楚、熟悉，議會的專案報告也可以由總經理進行報告。

民進黨立委江永昌質詢時問蘇建榮有關張雲鵬無法及時到任，為何要做這樣不清不楚的事情，要考慮民眾的感受，公股銀行的調動到底是為了洗錢防制、資訊安全、還是為了防止弊案？蘇建榮回應，張雲鵬的人事案下週就會比較清楚。但若由張雲鵬自行辭掉高雄銀董事長之職，再來接華南金董事長，蘇建榮則回應可以接受。

第一金新任董事長廖燦昌今日正式上任，致詞時表示，期待第一金控及第一銀行成為一個「有溫度」的金融機構，並從「有溫度的政策執行者」、「有溫度的客戶關懷者」及「有溫度的員工照護者」等三個面相來落實。