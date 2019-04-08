蘋果西打母公司爆掏空疑雲　大飲：資金貸與3.57億元

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司本月3日召開重大訊息記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲爆發公司掏空疑雲，大飲出具最新公告表示，截至2017年底為止，公司資金貸與餘額為3.57億元，並非外傳的5.93億元，大飲主管今日對外表示「公司帳上現金非常充沛、營運情況一切如常。」

老牌飲料廠大飲公司，因去年度財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」，被證交所公告在今日停牌。

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大飲財報無會計師背書，主要是大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

依據大飲公司最新公告，截至2017年底為止，公司資金貸與餘額為3.57億元，其中分別貸與國信食品2.61億元、旭順食品9480萬餘元，並強調公司「均有足額擔保」。

不過，法人指出，依據財報，大飲公司2017年第二季的帳上現金仍有2.99億元，在去年下半年爆發蘋果西打變質回收事件後，公司帳上現金至去年底剩餘約3800萬元，顯示公司營運受到相當衝擊；至於是否有掏空情事，仍待公司出面說明及檢方調查。

依據財報，大飲公司去年營收達5.94億元，毛利率由前年的10.54%大幅衰退至5.94%，稅後虧損達6239.5萬元，每股稅後純益（EPS）虧損1.1元，為營運八年來首見虧損。

