王令麟：東森自然美增設草莓網店中店　還要朝醫美發展

▲東森自然美開設草莓網店中店，走向複合式的商業模式，草莓網CEO Mr.Rodney Miles（中）表示草莓網有超過3萬多種品項，相信可以為東森自然美創造好的營收成長。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

數百位東森自然美大陸加盟主今（4/8）來台進行「台灣感恩飛翔之旅」交流活動，在歡迎晚宴上，東森集團總裁王令麟強調兩岸共同攜手要打造華人美妝第一品牌之外，東森自然美未來將朝向醫美發展，並增加開設草莓網店中店，做複合式商業經營模式。

東森集團去年第4季轉投資入主自然美，積極布局兩岸美妝事業，規劃海內外總加盟店數要從目前的1,000家在2年內翻倍成長至3,000家。王令麟認為，自然美是具有品牌力、商品力、通路力與獲利能力的高價值企業，加上東森全集團的資源、創新與眼光，兩岸共同攜手，2019年將會是東森自然美奮發壯大的一年。

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為了讓東森自然美成為時尚創新的美妝領導品牌，在營運策略上將針對產品及服務進行升級，接下來將有一系列新商品陸續上市，包括即將於6月推出NB系列、白藜蘆醇；王令麟表示，除了女性美容商品，還將推出男性商品、嬰兒保養品、保健品，而東森銷售表現不錯的產品，例如與美吾髮合作的BIO FIVE染髮劑、吳宗憲代言的敏捷膠原錠，也能提供給東森自然美，藉此拓展產品線。

▲王令麟提到將打造東森自然美成為華人美妝產業第一品牌。（圖／記者李毓康攝）

王令麟提到，除原有的生活美容服務，東森自然美增加了科學美容BIO UP新型態店，持續引進新機器，要跟競爭對手比快、比好，也開設草莓網店中店模式，並與愛爾麗進行醫美合作做複合式經營，目前將從大陸兩家醫美診所合作開始，補足生活美容的缺口，之後也會將好的商業模式不斷開店複製下去，此外，東森自然美每一年投入5千萬人民幣做品牌宣傳，讓貨出去、大家一起賺大錢，未來東森自然美不僅是美容SPA品牌，更將是國際知名的美妝品牌。

▲愛爾麗董事長常如山表示，自然美從1972年成立至今，已經快50年的企業，仍不斷成長、發展，很高興東森與自然美能夠共同攜手。（圖／記者李毓康攝）