東森自然美大陸加盟主來台　王令麟：打造華人美妝第一品牌

▲東森集團總裁王令麟表示，兩岸共同攜手，將打造東森自然美成為華人美妝產業第一品牌。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森自然美大陸加盟主8日來台進行「台灣感恩飛翔之旅」交流活動，東森集團總裁王令麟在歡迎晚宴上強調，自然美是具有品牌力、商品力、通路力與獲利能力的高價值企業，加上東森的創新與眼光，兩岸共同攜手，只做第一、不做第二，2019年將會是東森自然美奮發壯大的一年，打造成為華人美妝產業第一品牌。

來自大陸各省份的數百位東森自然美加盟主，在2018年10月東森與自然美結合之後首度來台，4/8（一）～4/12（五）展開為期5天4夜的交流之旅，在首日的歡迎晚宴，王令麟以集團大家長身分親自出席，歡迎這批共同打拼美麗事業的伙伴們，同時，香港自然美董事長雷倩、上海自然美董事長廖尚文、東森自然美執行長林燕玲、以及合作對象愛爾麗生醫集團董事長常如山等貴賓均到場，共同見證此次意義非凡的交流活動。

請繼續往下閱讀...

▲數百位東森自然美大陸加盟主，來台展開為期5天4夜的「台灣感恩飛翔之旅」交流活動，在首日的歡迎晚宴不僅安排了精彩表演，王令麟更以集團大家長的身分親自出席歡迎他們，而加盟主們也特別準備一段朗誦送給大家。（圖／記者李毓康攝）

王令麟在致詞時指出，自然美品牌47年，兩岸布局發展27年，具備優異研發生產能力，是兩岸女性最愛用、信任的美容品牌，包含台灣許多大企業的夫人都是愛用者，「我自己親自使用的結果，非常有信心，有這麼好的基礎，我們只要策略對，速度快，相信能很快成長，超越競爭對手！」東森長期發展努力經營，「東森」兩個字對全球華人來說就代表「信賴」，再加上自然美在蔡燕萍博士47年來研發經營的各種優質產品，東森、自然美兩大優質品牌強強結合，兩岸共同攜手，注入新的思維與線上線下整合的營運模式，一定能讓貨出去、人進來，大家發大財！

▲王令麟指出，東森自然美未來不僅是美容SPA品牌，更要成為國際知名美妝品牌。（圖／記者李毓康攝）

王令麟認為，雖然線上無法取代線下體驗服務，但面對人力成本上升、市場削價競爭，服務客戶數量有天花板限制，只有美容SPA單一的商品服務，風險很高，因此未來東森自然美不僅是美容SPA品牌，也將是國際知名的美妝品牌，提供美麗與健康等各種服務。

對於東森自然美的發展策略，王令麟進一步提到，接下來將有一系列新商品陸續上市，包括即將於6月推出NB系列、白藜蘆醇，除了女性美容商品，還將推出男性商品、嬰兒保養品、保健品，而東森銷售表現不錯的產品，例如與美吾髮合作的BIO FIVE染髮劑、吳宗憲代言的敏捷膠原錠，也能提供給自然美，藉此拓展產品線。不只是既有的生活美容服務，東森自然美也將與愛爾麗合作，朝向醫美發展，另增加開設草莓網店中店，做複合式的商業模式，行銷全球。

王令麟說，為全方位打造東森自然美為華人美妝第一品牌，品牌也進行大改造，包括結合已在兩岸建立良好口碑的大型選秀節目《聲林之王》，主打品牌年輕化，大數據深耕會員、提供有溫度的服務，除此之外，今年5月開始，台灣自然美招牌將先全面換為「東森自然美」，以「TIFFANY藍」為主色調，打造更高貴時尚的印象，提升品牌聲勢以及消費者認同。

東森自然美台灣感恩飛翔之旅歡迎晚宴上，也邀請到《聲林之王》人氣歌手泰國音樂神童Gail，以及兩岸知名搖滾巨人信擔任表演嘉賓，Gail清甜的嗓音、信高亢的演唱，炒熱現場氣氛。

東森自然美大陸加盟主參訪團此行除參訪東森企業總部大樓、自然美深坑廠區、大直旗艦店及合作的醫美企業愛爾麗診所之外；9日晚上8點，也將與兩岸知名的綜藝天王吳宗憲、製作人王偉忠、主持人黃寶慧進行「名人面對面」電視座談節目，透過東森購物與 ETtoday 新聞雲同步進行現場直播；10日參訪團則將前往平溪施放巨型天燈，為兩岸祈福。