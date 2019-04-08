財政部調任高銀董座張雲鵬接華南金　高市府表態「暫不放人」



▲高銀董事長張雲鵬。（圖／資料照片）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府8日表示，對於財政部近日發布新聞，將由高銀張雲鵬董事長出任華南金控董事長一事，因為張雲鵬現職仍為高市府委派的高銀公股董事及董事長，由於事先未收到財政部方面的訊息，尚無從討論細節，還有慶富公司爆發詐貸及虛偽增資案，後續高銀業務缺失問題的檢討與改善事宜，都在張雲鵬董事長任內接續完成，因此認為此刻時機不宜。

高雄市政府表示，高雄銀行張雲鵬董事長自華南銀行總經理退休後，於2017年6月受高雄市政府委託，擔任高雄銀行公股代表召集人並出任董事長職務。但由於2017年8月間，適逢慶富公司爆發詐貸及虛偽增資案，引發社會各界關注，高銀對該公司集團的貸款，也形成呆帳，後續高銀業務缺失問題的檢討與改善事宜，都在張雲鵬董事長任內接續完成，對於案情有一定的了解與掌握。

因此，在目前高雄市議會已成立慶富貸款專案調查小組，並進行調查中，以及即將於4月25日進行的專案報告，這些都需借重張雲鵬董事長的金融專長、以及對案情了解，協助高市府及議會釐清，所以高市府現階段不考慮讓張雲鵬辭任高銀董事長，盼請中央諒察。

請繼續往下閱讀...

張雲鵬是現任高雄銀行董事長，曾任華南金及華南銀總經理，在華銀服務長期40多年，2017年退休後，在當時高雄市長陳菊延攬下，南下接掌高雄銀行董事長至今，原本預計要辭高銀董座，8日要交接辦理，不過現在高雄市府以張雲鵬對案情還需協助釐清，不願放人。