外傳將賣凱升股權　益航董事長郭人豪赴港洽談交易案

▲益航看好俄羅斯海參崴旅遊商機，原計劃與凱升合作，由益航轉投資的大洋百貨在當地投資經營OUTLET。（圖／翻攝自大洋百貨官網）

記者林淑慧／台北報導

台灣益航今（8）日停牌，據香港官方公告，台灣益航持有的凱升控股獲第三方接洽，將收購其全部股權；益航董事長郭人豪也在今日董事會後赴香港洽談，雖然目前尚未定案，但這樁交易案已備受各界關注。

益航3日公告今天將股票暫停交易一天，而其握有股權的凱升控股今天則在香港公告，主要股東益航及主席郭人豪(作為潛在賣家)獲第三方接洽，以收購彼於公司之全部股權。潛在賣家正考慮收購建議，尚未作出決定。

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依據財報，原由澳門賭王何鴻燊之子何猷龍所經營的凱升控股，現為香港上市公司，主要業務為投資澳門以外地區博彩娛樂，台灣益航在2017年12月18日斥資1.98億港元投資香港上市公司凱升控股12.67％股份。依據財報，益航2018年營收80.44億元，獲利新台幣640萬元，每股稅後純益（EPS）為0.01元。

凱升控股曾在俄羅斯海參崴投資水晶虎宮殿（Tig re de Cristal），由綜合度假村經營，為當地第一家博弈公司。大陸、韓國等18國公民自去年8月8日起可憑電子簽證在海參崴停留八天，益航看好當地旅遊商機，原計劃與凱升合作，由益航持股57.74％ 的大洋百貨投資經營當地最大的OUTLET。