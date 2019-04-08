誰說蘋果跟不上5G時代　5G版iPhone最快明年問世

▲iPhone XS。（圖／翻攝YouTube）

財經中心／綜合報導

正當全球都預計在2019年商轉5G網路之際，今年MWC的重點也都放在智慧手機支援5G功能上面，但是市場卻不斷傳出蘋果跟不上5G時代，不過美系外資近日出具報告指出，蘋果最快2020年就會推出搭載5G功能的新一代iPhone，可望帶動台廠啟動新一波5G商機拉貨潮。

市場認為，智慧手機支援5G功能的關鍵就在晶片，但是蘋果的晶片供應商英特爾（Intel），預計要到明年底才會推出5G晶片，被認為無法趕得及蘋果在2020推出5G版iPhone，因此傳出聯發科、三星都可能是蘋果的5G晶片供應商。

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美系外資指出，推測蘋果2020年的新產品線中，4.7吋iPhone SE規格將會定位在入門款，並且僅有單鏡頭，至於5G版iPhone則最快要到2020年的下半年才會問世，但是目前認為並非全部的新一代iPhone都會支援5G網路，因為蘋果本身也在觀望5G商轉情況。

目前5G商轉情況，預計全球超過21個國家，近40家電信營運商，將在今年底前推出5G商用服務，屆時不僅將引發5G商機，並可望隨著供應鏈陸續出貨，帶動台廠啟動拉貨潮，其中身為iPhone最大代工廠的鴻海集團，近年積極布局5G，預計可望受惠5G版iPhone換機效應。