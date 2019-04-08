富國銀行尋覓新任CEO　大股東巴菲特屬意找圈外人

▲巴菲特呼籲富國銀行應從華爾街外尋找新任執行長。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

富國銀行（Wells Fargo）最大股東、股神巴菲特（Warren Buffett）出面呼籲該銀行應從華爾街外尋找新任執行長，以挽回該行受損的聲譽。

巴菲特接受金融時報採訪被問及富國銀行下一任執行長時表示：「他們應該找圈外人來擔任執行長，而不是來自華爾街，不是來自摩根大通或高盛。」

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2016年9月，富國銀行爆出其行員長期為達到業績目標，未經客戶授權許可下私自開設350萬個帳戶，這起弊案使當時的執行長斯圖姆夫（John Stumpf）因而被換下，但接任執行長職位的史隆（Tim Sloan）為富國銀行老將。由於史隆已在該行任職長達25年，被認為是共犯結構的一員，因此不僅未能達到洗刷名譽的效果，反而激怒了一些政治人物。

史隆上月在國會及監管機構的壓力下閃辭，目前富國銀行執行長尤法務長帕克（Allen Parker）暫代。

巴菲特自1989年起就持有富國股份，如今他希望該行能找一位沒有投資銀行背景的人出面掌舵，「華爾街有許多優秀人才，但讓圈內人接掌富國執行長，一定馬上自動招來國會兩院的不悅，這絕非明智之舉。」巴菲特這一喊話，意味著原先分析師從投資銀行界點名的一些可能接替人選，可能全部都要刪除。

巴菲特目前持有約10%的富國股票，價值約220億美元。雖然富國兩年多前發生假帳戶弊案，他相信富國的競爭力依舊強大。富國銀行以資產計，是美國第四大銀行。