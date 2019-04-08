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個人專屬理財愈來愈便宜　只要3萬元就能量身打造投資計畫　

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▲▼先鋒投顧攜手德意志資產管理（DWS）首創國際規格「先鋒WISEGO」智能理財服務。（圖／記者劉姵呈攝）
▲先鋒投顧攜手德意志資產管理（DWS）首創國際規格「先鋒WISEGO」智能理財服務。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

過去個人專屬理財服務大部分都是有錢人的權利，動輒就要上百萬的投資門檻，但現在不需要了！中租企業旗下先鋒投顧今（8）日與德意志資產管理（DWS）宣布合作，推出全新線上「先鋒WISEGO」，投資人只要花新台幣3萬元，就可以使用國際製能理財系統做自動化投資與管理一籃子的基金。先鋒投顧的董事長黃正明表示，經過兩年時間的摩擬與測試，透過這套智能理財系統最高報酬率可以達到10%-20%，適合投資理財經驗不足的年輕族群，也算是種「傻瓜投資術」。

「先鋒WISEGO」有三大特色：第一是投資門檻低，新台幣3萬元起，智能投資一籃子基金；第二是因應市場變化，調整投資組合，每日追蹤，至少每季自動通知「再平衡」建議，一鍵同意後自動套用，減少人工操作。第三是有完整的投資建議，經由德意志資產管理的系統計算，自動化提供專屬投資規劃，一鍵同意自動配置，當然也可以透過線下服務幫助解決理財問題。

▼「先鋒WISEGO」智能理財服務投資門檻低、又能提供專屬投資建議與組合，圖為先鋒投顧總經理陳俊傑。（圖／記者劉姵呈攝）▲▼先鋒投顧攜手德意志資產管理（DWS）首創國際規格「先鋒WISEGO」智能理財服務。（圖／記者劉姵呈攝）

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儘管國內也有許多投信業者創立機器人理財系統，但黃正明表示，當初就是以打造與眾不同的智能理財服務為目標，開始積極尋訪及洽談智能理財相關的潛在合作對象。投入相當多的調研時間和建置系統成本，包括從前期的評估，到大幅擴編資訊工程師，經過二年考察與評估後，最終選擇與具有60年以上的投資經驗、在亞洲也有30年的發展歷史、全球排名前二十大的德意志資產管理合作。

先鋒投顧總經理陳俊傑表示，「先鋒WISEGO」從上千檔基金中挑選最佳基金與資產配置，結合先鋒投顧在地化經驗，依據投資人不同自身的情況與投資目標，量身打造投資計劃，有19個投資組合模型，所配置的基金檔數可多達10檔，給予最符合投資人理財需求投資建議。

另外，陳俊傑也補充，因應全球市場的快速變化，「先鋒WISEGO」沒有收取轉換手續費，主動提供投資人每季通知「再平衡」建議，可以適當調整投資組合，以應對投資市場之變化。

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關鍵字：先鋒投顧,智能理財,WISEGO,德意志資產

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