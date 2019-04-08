iPhone 5G版遇研發困境　高通：Apple有本公司的電話號碼啊！

▲外傳iPhone 5G版遇研發遇到困境，高通表示願提供支援。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱倢芯／綜合報導

在Apple與高通（Qualcomm）兩家公司間因為晶片授權金爭議鬧翻之後，前者轉與英特爾（Intel）進行晶片技術合作，不過外傳英特爾的5G數據晶片仍不成熟，因而讓5G版iPhone在短時間內仍無法問世；對此，高通總裁Cristiano Amon在接受外媒訪問時表示，高通公司沒有搬家，仍在聖地牙哥，且Apple有我們的電話號碼，只要一通電話高通就會提供技術支援。

這句話聽起來有點嘲諷Apple的意味，不過Amon也指出，隨著5G技術的推進，任何一家手機廠商推出5G手機的時間越晚，那麼所受到的市場檢驗挑戰就會越高；因此就算兩家公司間仍存在著糾紛，不過只要Apple一通電話就會提供支援。

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根據 The San Diego Tribune的採訪中指出，高通目前的商業模式雖然受到一定程度的攻擊，不過該公司在5G技術領域仍相當努力。而Amon也指出，高通實際上還將5G技術的推進加快了一年（原本預計2020年進入商轉，不過提早到了2019年就商轉）。

不過5G究竟能為消費者帶來哪些好處？Amon認為，當初4G技術顛覆了音樂產業，現在的消費者不再購買CD、下載音樂，而是使用音樂串流平台，來隨時隨地選取、聆聽自己想聽的樂曲；而5G技術也將改變影音產業，在消費者可隨時隨地百分百連接雲端的情況下，往後觀看影片將不再卡，能夠提供更快速、更好的影音觀看體驗。