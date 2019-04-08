中油、台電出包「鐵飯碗生鏽」？　今年4.4個月年終可望入袋

▲國營事業年終向來羨煞他人，不過台電、中油先前陸續出包，引發外界關注是否照領高額年終獎金。（示意圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

國營事業往年的年終獎金總是羨煞不少人，也是民眾一窩蜂搶考國營事業的動力，不過台電、中油等國營事業陸續出包，經濟部國營會將依實際狀況來給不同的等級，按照過去經驗，獎金可望拿到4.4個月，平均最高26萬元入袋，最快將在4月上旬揭曉，引發外界高度關注。

國營事業的「年終獎金」只是外界俗稱，實際上則是分為「績效獎金」及「考成獎金」，績效獎金最高2.4個月，考成獎金則是2個月，合計4.4個月，經濟部過去曾說，整體要看平日表現及實際成果來發出獎金，能真的領到4.4個月的人只有一部分。以過去國營事業員工全體薪資平均6個月來推估，全部領到4.4個月等於26萬入袋。

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經濟部所屬國營事業2018年營收兩樣情，其中台電去年終結連4年獲利，電業虧損逾140億元，不過電價平穩準備金挹注，去年盈餘逾200億元；中油則因95無鉛汽油出包，祭出賠2倍補償方案，稅後盈餘也有423億元，台水與台糖稅前盈餘依序為2.36億元及68.75億元。

中油前年發生供氣不穩導致815大停電，導致全台592萬戶停電，引發外界批評還領高額年終，而去年中油發生多起工安意外，加上10月爆出95問題油，導致北台灣百萬車主因此受損，中油祭出加倍賠償的措施，過去預估中油將因此損失27億新台幣，也令外界詬病。

台電去年則是有多起為了趕工而發生的工安意外，台中電廠從10月底就發生外包潛水工失蹤及11月意外，當時一週兩起事件造成三條人命喪生；至於台糖5家量販店年賠3億元，傳出想將量販店租給家樂福經營，近期國營事業已向經濟部提出經營績效自評，外界高度關注年終究竟會如何發放。