春遊走「藍色公路」有優惠！　基隆－馬祖看藍眼淚限量50團

▲到馬祖有機會欣賞迷人的藍眼淚。（圖／五福旅遊提供）

記者胡順惠／台北報導

為推廣藍色公路，航港局鼓勵航運業者於3月23日投入全台第一艘最新高速客輪雲豹輪，並於試營運期間祭出優惠船票體驗活動，也針搭配觀光局的「春遊專案」中的離島旅遊，鼓勵各海運業者提供優惠票價，其中，4至6月為藍眼淚觀光季，「基隆-馬祖航線」在4月15日至6月30日，提供50團約800人優惠，每人再加贈馬祖特色溫酒壺。

春遊海運相關優惠如下：

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一、 基隆-馬祖航線： 4-6月為藍眼淚觀光季， 4月15日至6月30日，提供團體旅客從馬祖至基隆船票優惠，限量50團，總計約800人，並每人加贈馬祖特色溫酒壺。

二、 布袋-馬公航線： 2019澎湖國際海上花火節（4月18至6月27日），全票16人同行1人免費；早鳥票訂票後3日內付款，平日享至少8折、假日享至少9折優惠；以網路訂票方式搭乘「雲豹輪」高速船，享85折優惠。

三、 台東富岡-綠島航線：綠島旅遊旺季即將來臨。透過旅行社、飯店、民宿等通路購買船票，享20人以上團體票優惠方案。

四、 台東富岡-蘭嶼航線、屏東後壁湖-蘭嶼航線：每年春夏季節（4至6月）為蘭嶼達悟族原住民捕捉飛魚的季節。學生優惠票（年滿12歲至25歲在學學生）享來回2100元優惠價。

▲航港局協調多家海運業者推出「藍色公路」春遊優惠。（圖／航港局提供）