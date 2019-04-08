高齡者福音！長照特別扣除額12萬　35萬人受惠

▲未來需要照護的老人，有長照扣除額12萬元以及身心障礙扣除額20萬元，共計32萬元可以用，對於高齡社會來說，大有幫助。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮表示，長照扣除額為12萬元，再加計身心障礙扣除額的20萬元，等於需要長期照顧的老人，就有32萬元的扣除額可以運用足以因應。根據財政部估算，如果綜所稅加計長照扣除額的話，將有35萬人受惠，一年稅損大約60億元。

但是民進黨立委余宛如問及，長照扣除額是否有排富條款，蘇建榮並沒有。

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財政部長蘇建榮今（8）日到立法院財政委員會接受質詢，行政院與民進黨黨團協商增列長照扣除額也成了立院委員關注的焦點。

余宛如問及，長照扣除額的12萬元，是如何考慮？蘇建榮回答，一般來說需要長照的人一個月的花費大約是8,000元左右，一年大約是9萬多元，加計一些生活用品花費，一個月大約是1萬元，所以是12萬元。此外，財政部也有與衛福部討論過，需要長期照護者，有一半有申請身心障礙特別扣除額，所以長照扣除額加計身心障礙特別扣除額20萬元，共計32萬元。

余宛如問及，會不會有排富條款？蘇建榮表示，目前沒有，但是長照扣除額其實並沒有比較高，因為財政部有參考去年的稅制優化制度，已經將學前幼兒扣除額提高到12萬元，所以長照扣除額也一樣給予12萬元。蘇建榮表示，行政院本週討論，行政院通過之後就送立法院，如果委員們對於扣除額有意見，再在立院討論。