新鮮人起薪7萬！勞動力萎縮　日企祭高薪搶才

▲近來勞動力萎縮，日本社會新鮮人的薪資逐漸提高。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

過去新鮮人首次進入職場，往往願意以低薪換取工作保障，不過近來勞動力萎縮，日本社會新鮮人的薪資也逐漸提高。

日經新聞報導，日本平價服飾品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷（Fast Retailing），將自明年春天起調升新進大學畢業生起薪，從原先的21萬日圓調升至25.5萬日圓（約新台幣7.17萬元），主要是外派工作。這一決策預計將影響約650名迅銷新進員工，同時該公司也在研究是否一併提升今年春天新進員工的薪酬。

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求才不易迫使日本企業增加薪水。2016年，迅銷推出一項實習計畫，將大學生送至優衣庫位於中國大陸、美國等海外據點工作一周，該計畫旨在挖掘潛在領導者，吸引眾多人前來申請，但據優衣庫高管的說法，參加實習的人遠多於後來加入者。迅銷需要盡可能多的青年才俊來支援其快速擴張的海外市場，但其中大多數實習生最終仍會選擇大型貿易公司或外資企業就職。

日本三菱商事（ Mitsubishi Corp.）、三井產物（Mitsui & Co.）及住友商事（Sumitomo Corp.）今年給新人的起薪為25.5萬日圓，迅銷為參與競爭，也將薪資拉抬至相同水準。從日本調味品大廠KEWPIE到家具零售商宜得利（NITORI）等各種日本企業都在調高起薪。官方數據指出，2018年大學應屆畢業生的平均月薪為20.67萬日圓（約新台幣5.8萬元），較金融海嘯後就業市場降溫的2010年增加了9300日圓（約新台幣2600元）。

日本青年也發現自己目前正處於賣方市場，那些薪資福利較不誘人的企業自然就會在招聘新人上處於劣勢。有些企業試圖擺脫陳舊的年資制度，根據應聘者的能力給付新進員工薪資。如LINE明年起將調升通過技術考核的工程師年薪，從今年的600萬日圓調升至至少700萬日圓（約新台幣197萬元）。相較之下，通過正常程序招聘的工程師，年薪則為528萬日圓（約新台幣149萬元）起跳。