永大經營權再添變數　獨董陳世洋：ISS提4點建議外資支持「泛市場派」

▲永大獨董陳世洋。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）即將在4月18日召開股東臨時會，日前已經傳出委託書大戰開打，現在對外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）則出具報告，提出4點意見，建議外資全數支持「泛市場派」，對此，永大公司派回應，尚未看到ISS報告。

對外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services），在上週五(5日)出具關鍵投票建議書，建議全體外資支持「泛市場派」所提名獨立董事人選，泛市場派提名4席獨董角逐永大4月18日股東臨時會3席獨董席次。對此，永大公司派表示，尚未看到ISS報告。

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市場解讀，目前永大的外資持股比約50.5%，但是若扣除日立、Otis、Schindler三大外資持股後，實際可參與投票的外資法持股比例約15-17%，若參酌採納ISS的意向，將會是左右這場經營權大戰的關鍵力量。

對此，永大獨董陳世洋表示，這是台股史上第一次，外資全數支持泛市場派在股東會的全面改選董事案，並認為該報告也等於間接對「日立收購永大案」投下不信任票，為這樁收購案再度埋下變數。

陳世洋指出，ISS認為公司管理階層沒有照顧到股東的最大利益，並引述該報告建議不支持公司派的4大理由，其一為對收購方日立提出的二份價格合理性意見書皆採「無保留意見」對外說明，有誤導投資人之嫌；其二公司土地重估價可提出而不提出，嚴重影響股東是否應將手中持股賣出的判斷。

至於其三則是永大董事會排除競爭者禁止競價；其四為名譽董事長職務及酬薪條例未經董事會決議，也不在核權決限表之內，卻逕付實施，損及公司利益。

ISS是全球最大且專為外資法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構，其出具的報告在外資圈具有「投資圈的米其林指南」權威地位，並會成為外資法人投票時的依據。