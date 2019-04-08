安克甲狀偵赴陸有成　安克生醫3月營收年增53.5%

▲安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

美吾華懷特生技集團旗下的安克生醫（4188）今天（8日）公布，3月營收達1533萬元，月增242.1%，年增53.5%，安克生醫表示，營收大幅成長，主要是旗下主力產品之一的「AmCAD ® -UT-安克甲狀偵」在大陸推廣有成，成功進入當地指標醫院使用。

大陸平均每4~5名成人，便有1人有甲狀腺結節，屬於非侵入式人工智能檢測「安克甲狀偵」，能協助醫師更精準判斷甲狀腺腫瘤，有助早期發現與治療，並讓民眾省去不必要的穿刺和切除手術，目前大陸已有多家醫院陸續使用，挹注營收動能。

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安克生醫總經理李伊俐表示，安克在大陸經銷商持續舉辦醫學論壇及人機大戰，「安克甲狀偵 」效果深受專科醫師肯定，目前河北、山東等省分已通過物價局審批，當地指標醫院的正式使用深具意義，預期可有效達到市場滲透與擴展效果，未來營收成長可期。

安克生醫專精智慧醫療影像領域，包括「安克甲狀偵」在內，現在擁有6項醫療影像AI的相關產品，其中4項取得美國FDA認證，同時積極布局全球市場，已經和英國、巴西、印尼等10國陸續簽訂獨家經銷合約。

此外，李伊俐日前隨台北市長柯文哲訪美，進行生技交流，過程中順利完成和波士頓超音波大廠MOU簽訂，雙方將合作開發10分鐘可完成「睡眠呼吸中止症檢測」的可攜式超音波系統，新產品預計明年上市。

▲安克生醫「呼吸中止症超音波診斷系統」。（圖／安克提供）