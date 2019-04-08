大立光積極徵才　年領15個月、輕鬆挑戰百萬年薪

▲大立光近期積極獵地擴廠，人才需求量大。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

由於大立光受華為迅速去化庫存及推出P30系列旗艦的激勵，徵才腳步也從沒停過，上月辦理七場校園徵才活動外，更於於北、中、南安排多場的招募說明會，希望招募更多新血。

想要吸引好人才，薪資誘因很重要，大立光說明，含春節2個月、端午、中秋各0.5個月，加上原本12個月，基本年薪15個月，然後每年依公司營運及個人績效發放年度紅利，按公司員工酬勞提列比率高達20%比例計算，可輕鬆挑戰百萬年薪。

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其它各項福利措施及津貼，如用餐補助、7-11員工折扣優惠、聚餐、旅遊津貼、家庭日、哺乳室、提供員工子女免費至配合之眼科進行視力追蹤及矯正、舉辦團康活動並提供競賽獎金、年度健檢等，並設置專案救助計畫，如天災不動產損害救助、急難救助等，以減輕同仁的經濟負擔。

大立光目前除了專注自有技術開發的鏡頭外，集團另有隱形眼鏡事業星歐光學、主力於醫療級睡眠監測的大立雲康、以及音圈馬達事業的大陽科技等公司，開枝散葉，因此招募對象涵蓋機械、電子、電機、化工材料、生醫、資工、光學…等理工科系，加上大立光近期積極獵地擴廠，為滿足擴廠的人力需求，徵才人數無上限。