六輕台化三廠氣爆遭勒令停工　台化開低成台塑四寶最弱走勢

▲六輕麥寮廠區昨日驚傳氣爆，台化今天股價震盪走低，目前在108元附近整理。（圖／雲林縣消防局提供）

記者紀佳妘／台北報導

台塑麥寮六輕台化芳香烴三廠（ARO-3廠）昨日發生氣爆，第一時間勒令事故廠區停工，外界擔憂將會衝擊營運，台化今（8）日表示，苯乙烯廠及苯酚廠安排定檢中，對營收並無影響，至於對二甲苯外售量約3萬噸，影響月營收10億元，拖累股價開低走低，表現也是台塑四寶中相對弱勢。

六輕廠區昨日下午驚傳爆炸，台化（1326）今天開盤前發重訊指出，ARO-3廠因LPG洩漏引發火災，全廠停車中，因事故現場尚待主管機關鑑定，災害範圍確認後即申辦保險理賠，並在安全無虞且職安單位同意下盡速復車。

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台化進一步指出，該廠主要產品以為苯及對二甲苯為主，其中苯僅供自用，且苯乙烯廠及苯酚廠安排定檢中，對營收並無影響；對二甲苯除自用外尚有外售，估計影響外售量約3萬噸，影響每月營收10億元。

觀察台塑四寶股價表現，台化（1326）今天股價震盪走低，一早跌幅近1%，來到108元，也是台塑四寶中表現相對弱勢，台塑（1301）、台塑化（6505）則維持平盤整理，早盤股價分別在108元、114.5元附近震盪，南亞（1303）也同步走弱，早盤小跌0.13%，來到78.1元。