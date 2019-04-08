蘋果西打母公司今停牌　搬現金淘空疑雲恐面臨下市

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司本月3日召開重大訊息記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司，因會計師對其財報出具無法表示意見，今（8）日股票停止交易；法人表示，依據財報，大飲近年來因三筆不動產交易資金流動異常，今年又對關係人旭順食品新增貸與金額，引發掏空疑慮，財報如何找到會計師背書，將是一大難題。

另外，法人指出，依據財報，大飲公司2017年第二季的帳上現金仍有2.99億元，在去年下半年爆發蘋果西打變質回收事件後，公司帳上現金至去年底剩餘約3800萬元，公司營運受到相當衝擊。

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大飲財報無會計師背書，主要是大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

▲知名飲料「蘋果西打」製造商大飲公司本月3日召開重大訊息記者會，說明2018年財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」事宜。（圖／記者林敬旻攝）

大飲公司在本月3日召開重大訊息記者會，對於財報難產關鍵的不動產交易案細節說不清，包括三筆不動產交易案的交易對象、預付款及資金貸與異常情況，遭外界質疑掏空，大飲表示將在一個月內對外界「提出完整報告」。

翻開大飲財報，大飲購買台南、高雄的不動產，已於今年3月過戶，但新店的不動產交易取消後，其土地預付款1.55億元卻轉為資金貸與，而此筆交易關係人為國信食品，國信食品為大飲之監察人，而國信的代表人則是大飲發言人楊克鳳，該筆資金由關係人以每月40萬元、分32年償還，也成為外界質疑掏空的關鍵。

法人表示，根據證交所營業細則第50條第1項第5款，大飲去年度財務報告會計師出具無法表示意見之查核報告，因此將在4月8日停牌，大飲公司須先提出有會計師簽證的財報，否則將持續處以停牌，停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，將面臨下市危機。