雲端最有錢／便宜鬼城可以買？　小資買房翻轉人生

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買空屋撿便宜當有殼一族! 空屋那麼多都變成「鬼城」了! 六都的鬼城都在哪裡? 空屋真的會比較便宜嗎? 年輕人、小資、首購，可以順勢買入變成有殼一族嗎?會不會又從此套牢，動彈不得? 雲端最有錢第18集節目請到小資男關韶文，與房產投資專家劉鳳和，房屋比價網創辦人葉國華，共同討論小資族的房事問題!

平民保險王劉鳳和除了保險業務還涉足房地產，他的投資名言是「賺別人不要賺的，你敢不敢」? 買房須具備獨到的眼光，年輕人當然應該先求有再求好，房產投資專家給低薪年輕人最實用購屋指導。

房價比價網創辦人葉國華說撿便宜趁現在! 全台空屋引發賠售潮! 台中、新北最大宗在供過於求的狀況下，已經出現「賠售屋」，其中高達約7成為預售屋和新屋。賣屋以「賠售」、「賠錢」字眼做為行銷主打，往往代表屋主有著一定資金壓力，希望趕快賣屋換現金，而這對購屋者來說，也是一個撿便宜的極佳時機。

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小資族關韶文想好好的問問這些喜歡騙人的大人們，你們說的美好未來，小資也可以輕鬆買房到底要怎麼辦到? 誰說年輕就要買房，我還有好多其他的夢想要實現? 我覺得租房比買房更實際，不要再叫我買房了!

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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