各國央行金庫大揭密！美金庫牆厚3公尺為全球最大　英金庫鑰匙長90公分電子保全保密到家



▲全球央行金庫揭密。（圖／翻攝自中央銀行臉書）

財經中心／綜合報導

上周立法院財政委員會視察台灣中央銀行的文園金庫，央行表示，庫區存放黃金及白銀等貴金屬資產，目前黃金藏量為1362萬盎司（全球排第13名），換算市值約5439億台幣。而全球各國央行金庫也大曝光！全球最大、最安全的金庫，堪稱是美國紐約聯邦準備銀行（Fed）金庫，光是牆壁就有3公尺厚，影星布魯斯威利主演的《終極警探3》就以此為場景；而英格蘭銀行的地下金庫是全球第2大，共有大約40萬條金磚，據稱該金庫至今須由一支長達90公分的鑰匙來開啟。

台灣央行金庫黃金藏量 全球排名第13、憲兵守衛戒備森嚴

上周立法院財委會立委前往視察央行位在新北市新店的文園金庫，當日活動恰巧遇到地震，央行表示，該金庫被列為「國家關鍵基礎設施」，除駐庫憲兵部隊嚴密守備，更裝置現代化的安控系統，庫區啟用至今未發生任何維安事件。

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而央行表示，庫區存放黃金及白銀等貴金屬資產，目前黃金藏量為1362萬盎司（全球排第13名），換算市值約5439億台幣。對於新台幣鈔券的發行，須提十足準備，其中以黃金充當準備的比重約23.76%；至於台幣硬幣的發行，依規定免提準備。

美國Fed金庫為全球最大、最安全 從未發生過搶劫事件

央行也在臉書發文提及各國金庫，美國紐約聯邦準備銀行（Fed）的金庫，號稱是全球最大、最安全的金庫。此金庫建設在堅硬花崗岩地質的曼哈頓島上，其深度達15公尺，約有半個足球場大，兼具防震、防火、防水等功能。

裡面存放分屬60多國的50萬條金磚，外牆厚達3公尺，唯一的出入口是重達140噸的鋼筋混凝土門框，內有重達90噸的鋼柱，用門外轉輪左轉4圈，旋轉90度的鋼柱就會把門封死，密閉時能完全隔絕空氣與水。據紐約Fed聲稱，金庫固若金湯，從未發生過搶劫事件。

英格蘭BoE金庫全球第二大 電子保全保密到家

英格蘭銀行（BoE）的地下金庫也是赫赫有名，號稱全球第2大。BoE的金庫，存放了約40萬條金磚，大多是外國政府及商業銀行所寄放；其擁有複雜的多人保全系統、武裝警衛，以及從未對外公布的電子保全措施。不過，據稱此一金庫仍須由一支長達90公分的鑰匙來開啟，堪稱結合現代科技與傳統技術的一級安全防護措施。

其他國家金庫內的貴金屬也價值連城

德國央行（Deutsche Bundesbank）為消除民眾對於海外庫存黃金可能被盜用的疑慮，於2017年將原本寄放紐約Fed、法國央行的19%黃金，運回德國國內；目前該行仍有50%的黃金，續存放在紐約Fed、BoE。至於近期爆發政治危機的委內瑞拉，馬杜羅（Nicolas Maduro）總統為挽回政權，曾試圖運回存放在BoE、價值12億美元（369.8億台幣）的黃金，惟遭到BoE回絕。