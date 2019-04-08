大立光3月營收近4字頭激勵　開盤大漲200點、站上4700元

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光5日公布3月營收，不僅一舉衝上39.26億元、逼近「4字頭」，月增率55.06％，年增達24.91％，為今年來持續低迷的景氣注入一股強心針。在營收消息激勵下，大立光今（8）日股價開盤就從4550元大漲200點來到4750元，漲幅4.4%。

在吃下3月營收大補丸後，大立光第一季營收不減反增，年增11％達98.24億元，大立光更釋出4月有機會比3月更好的利多消息。

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大立光同時供應蘋果和非蘋陣營的鏡頭模組，包括華為、OPPO、vivo等，三月份因華為推出旗艦新機P30系列，帶動相關供應鏈鋪貨，也讓大立光今年走過2月的25億營收低點，迅速回神。

今年光學鏡頭產業話題多，包括3鏡頭、黑鏡頭（Black lens）、飛時測距（ToF）都是主要趨勢，其中華為年度旗艦款P30系列相機規格搭載5倍光學變焦、4000萬+2000萬等高規格，其中P30 Pro為全球第一支量產的潛望式鏡頭手機，將使大立光平均單價走揚；華為更釋出展望，今年智慧機出貨量要拚2.5億支。

外資在2月中旬普遍調高大立光目標價到4000元以上，大立光自2月下旬突破4000元大關，之後一路走高，近一個月以來，則在4500元-4700元區間整理。

大立光11日開法說會，法人關注客戶拉貨、擴產進度、高階鏡頭、股利政策及市場競爭等五大焦點，外資更看好大立光下季表現，估第2季營收將跳增雙位數成長。



