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大立光報佳績大漲逾4%　台股早盤漲逾90點一舉衝破10,800大關、創6個月以來新高

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▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）
▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

在美股與台股周線同步收紅激勵下，加上貿易協商仍朝正面發展，今（8）日清明連假後台股首開盤，集中市場加權指數開盤上漲55.58點，以10,759.96點開出，隨著大立光強漲逾4%、台積電也大漲2%激勵下，八大類股除食品族群外早盤一片紅通通，漲點超過90點，指數成功突破10,800大關，最高來到10,802.12點，創下去年10月4日以來新高。

股王大立光（3008）5日發布3月營收為39.26億元，逼近40億元大關，月增55%、年增25%。大立光表示，4，創下去年10月4日以來新高。月還會比3月更好，今日股價以4750元開出，早盤強勢上漲逾4%；另外，大立光也即將於4月11日召開首季法人說明會，首季財報、新廠投資將會是各界關注重點。

美股方面，在台股休市期間，四大指數齊步走揚，其中道瓊指數上漲206點，漲幅0.79%；NASDAQ漲幅0.55%、S&P 500漲幅0.67%，費半上漲0.92%。

美國3月非農業就業人數成長幅度優於預期、緩解了經濟趨緩疑慮，帶動標準普爾500指數連續第7個交易日收高，出現2017年10月以來最長的漲勢。道瓊工業平均指數5日終場上漲0.15%或40.36點、收26,424.99點；週K線上漲1.91%。那斯達克指數上漲0.59%或46.91點、收7,938.69點；週K線上漲2.71%。費城半導體指數上漲0.8%或11.75點、收1,477.65點，登上歷史收盤高；週K線大漲5.89%。

請繼續往下閱讀...

法人認為，美股四大指數於清明連假期間強勢上漲下，台股短線將同步受到激勵，預期本周將有機會落後補漲。

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關鍵字：開盤,加權指數,台股,美股,投資建議,亞股,大立光

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