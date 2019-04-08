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清明變盤沒在怕！　台指期開漲84點蓄勢挑戰10800點

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲清明連假後掀起補漲行情，台指期今天也開高走高，向10800點關卡邁進。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國就業報告優於預期，推升美股4大指數全面走揚，其中標普500指數連續7個交易日收紅，亞股漲跌互見，台指期今（8）日開漲84點，電子期指、金融期指齊揚，指數一早向上攻堅，向10800點關卡挺進，截至8點46分在10775點附近震盪。

美國最新就業數據優於預期，美股4大指數齊揚，其中道瓊工業指數終場上漲40.36點，漲幅0.15%，收26424.99點；標準普爾500指數也漲13.35點，漲幅0.46%，報2892.74點；那斯達克指數收高46.91點，漲幅0.59%，以7938.69點作收；費城半導體指數尾盤同步上揚11.76點，漲幅0.8%，收1477.65點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨上週三量縮震盪，台股在台積電扮演多頭角色帶領下，儘管部分賣壓湧現，指數仍成功攻抵10700點關卡，終場上漲14.08點，以10704.38點作收，成交量1160.04元，三大法人合計買超40.27億元，其中自營商買超16.16億元，投信賣超3.88億元，外資及陸資買超27.94億元。

台指期昨天貼近現貨走勢，指數小漲開出，盤中向10700點關卡靠攏，尾盤上漲15點，收在10693點，與現貨相較，逆價差11.38點，成交量9萬2554口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加75口至2萬8546口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少474口至5萬9733口。

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