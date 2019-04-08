Smart智富／主委的後悔



文／Smart智富雜誌 朱紀中

金融監督管理委員會（金管會）主委顧立雄今年3月參加「晨星暨Smart智富台灣基金獎」頒獎典禮時，公開向媒體承諾，將會報名參加基富通舉辦的「勞退自選實驗平台」，每個月至少拿出5,000元定期定額投資基金，目的是要證明以定期定額方式準備退休金，效果絕對比放在銀行定存好。

律師出身的顧立雄甚至透露，在擔任公職人員之前，他每個月定期定額的金額達到3萬元，長期投資下來，從來沒賠過錢，讓他堅信可以用這種方式存退休金！可惜因為投身公職，怕被外界誤解，不得不停止上述投資，如今想來「有點後悔」！

主委的後悔反映出公職人員的無奈，為了避免瓜田李下，不得不中斷一個效果不錯的退休金準備方式。但對廣大受薪階級來說，這可是一個重要提醒：千萬不應該為了害怕市場短期（1～2年）波動就不敢投資，只敢存現金。事實上，如果用定期定額方式投資基金，拉長時間並嚴守停利紀律，投資不僅不會賠錢，甚至就像顧主委的經驗一樣，年報酬率肯定會比定存利率高上數倍。

網路知名部落格「finance168財經學院」就曾計算，在美國股市慘跌的1929年經濟大蕭條時期，用定期定額方式投資美股，即使是高點進場，會先歷經34個月的下跌，但只要不停止扣款，20個月後即能打平，再扣款37個月、甚至能獲利70%出場，也就是用7年半的時間賺到一筆年平均報酬率約9.3%的投資。如果在經濟大蕭條時期都能有這樣的投資報酬，你還會害怕波動、不敢投資嗎？



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