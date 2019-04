瘋電影／他們不再老去　耗費四年修復戰爭最真樣貌

文/賴賴

瘋言瘋語:

導演從沒見過爺爺,藉此紀錄片了解了第一次世界大戰及爺爺的軍中生活,仔細地將戰爭狀態鉅細靡遺的道盡,戰爭不是退伍軍人發起的,但是他們執行任務出生入死,進入戰場地獄過著非人生活,最後不幸沒死者,回到家鄉不但不被認同,還被國家拋棄,這是目前全球問題,發動戰爭和因戰爭獲得利益者,永遠不是真正去打仗犧牲的人,這是一部向退伍軍人致敬的電影,也更深刻體會什麼是戰爭。

儘管只是透過大銀幕去了解戰場,都仍無法真正體會其中一二,那種朝不保夕,吃不飽穿不暖,好友隨時死在你身旁,走過的路旁都是屍體,肝腸裸露在外的肺部還在跳動,不幸沒死回來一身病痛拖累家人,如果給你重新選擇你會願意再去戰場嗎?

自願從軍的孩子們,無一不後悔年幼的決定,成為國家培養的殺人武器,將近一百分鐘的高壓砲彈毒氣致命的生死存亡過程,僅最後兩三分鐘就戰爭解除了,這場戰爭的意義到底是什麼?

這馬上可以聯想到當年蔣公過世,沿街慘哭的退伍軍人,小時候不懂事還以為是因為失去領導人的不捨,原來是債務人死去的痛苦,當年說好能夠再回家鄉的承諾,一起帶進墳墓歸零,這樣的故事相信全世界都有,戰爭中所帶來的傷害,遠遠比想像的還要巨大千百倍。

邀請這位奧斯卡金像獎國際大導演執導,有一定的號召影響力,電影非常有意義,將近一百年的歷史照片翻新,修復影片,實在太震撼了,一個世紀的回憶。

片 名:他們不再老去

英文名稱:They Shall Not Grow Old

類 型:戰爭、歷史/傳記、紀錄片

上映日期:2019-03-29

片 長:99分鐘

導 演:彼得傑克森(Peter Jackson)

國 家:英國

語 言:英語

發行公司:華納兄弟

劇情大綱

《魔戒》三部曲、《哈比人》三部曲奧斯卡得獎導演彼得傑克森推出新作,這部開創性的紀錄片《他們不再老去》是為了紀念第一次世界大戰結束後一百週年。



這部由彼得傑克森運用最先進的修復、上色和3D技術,從帝國戰爭博物館(Imperial War Museum,簡稱IWM)檔案室所收藏的第一次世界大戰原始影片中精挑細選,多達數百小時珍貴的百年膠片 ,然後創造出這場引人入勝、令人身歷其境又真實無比的電影經驗。



所有旁白都來自第一次世界大戰的參戰者本人,分別從BBC和帝國戰爭博物館長達六百小時的訪問資料中挑選出來,由曾有親身經歷的軍人娓娓道來,結果將是針對這場「結束所有戰爭的戰爭」的種種動人描述。



藉由將原始影片修復成前所未有的標準,彷彿穿越了時空,第一次世界大戰中人們的臉孔會以極為鮮明清晰的影像出現。彼得傑克森捕捉到這些軍人的日常經驗,並揭露前線士兵的戰爭現實,包括他們對於衝突的態度、他們的袍澤友愛和在恐怖中仍然保持幽默、在戰壕中的日常生活職責及他們在休兵期間的生活光景。



彼得傑克森運用最先進的技術,將一百年前的影像轉變成猶如當代拍下的影片,用來記住和記念這個因一場全球大戰而從此改變的世代。



這部電影由彼得傑克森執導,製片人是克蕾兒奧森和彼得傑克森,監製是肯凱敏、泰莎羅斯、黛麗茲和珍妮沃德曼。剪輯是雅比斯奧森,配樂則是大衛唐納森、珍妮羅迪克與史提夫羅奇。



《他們不再老去》由華納兄弟影業出品,Wingnut Films製作,接受英國「14‐18 NOW」紀念一戰一百周年藝術活動和帝國戰爭博物館聯合BBC的聯合委託,全球由華納兄弟影業發行。

▲許多謊報年齡,16歲便投入戰場。

▲毒氣攻擊,超級傷眼,容易失明。

▲幾十天無法洗澡,至親死在身旁是兵家常事。



