瘋電影／他們不再老去　耗費四年修復戰爭最真樣貌

文／賴賴

瘋言瘋語：

導演從沒見過爺爺，藉此紀錄片了解了第一次世界大戰及爺爺的軍中生活，仔細地將戰爭狀態鉅細靡遺的道盡，戰爭不是退伍軍人發起的，但是他們執行任務出生入死，進入戰場地獄過著非人生活，最後不幸沒死者，回到家鄉不但不被認同，還被國家拋棄，這是目前全球問題，發動戰爭和因戰爭獲得利益者，永遠不是真正去打仗犧牲的人，這是一部向退伍軍人致敬的電影，也更深刻體會什麼是戰爭。

儘管只是透過大銀幕去了解戰場，都仍無法真正體會其中一二，那種朝不保夕，吃不飽穿不暖，好友隨時死在你身旁，走過的路旁都是屍體，肝腸裸露在外的肺部還在跳動，不幸沒死回來一身病痛拖累家人，如果給你重新選擇你會願意再去戰場嗎？

自願從軍的孩子們，無一不後悔年幼的決定，成為國家培養的殺人武器，將近一百分鐘的高壓砲彈毒氣致命的生死存亡過程，僅最後兩三分鐘就戰爭解除了，這場戰爭的意義到底是什麼？

這馬上可以聯想到當年蔣公過世，沿街慘哭的退伍軍人，小時候不懂事還以為是因為失去領導人的不捨，原來是債務人死去的痛苦，當年說好能夠再回家鄉的承諾，一起帶進墳墓歸零，這樣的故事相信全世界都有，戰爭中所帶來的傷害，遠遠比想像的還要巨大千百倍。

邀請這位奧斯卡金像獎國際大導演執導，有一定的號召影響力，電影非常有意義，將近一百年的歷史照片翻新，修復影片，實在太震撼了，一個世紀的回憶。

片 名：他們不再老去

英文名稱：They Shall Not Grow Old

類 型：戰爭、歷史/傳記、紀錄片

上映日期：2019-03-29

片 長：99分鐘

導 演：彼得傑克森(Peter Jackson)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

《魔戒》三部曲、《哈比人》三部曲奧斯卡得獎導演彼得傑克森推出新作，這部開創性的紀錄片《他們不再老去》是為了紀念第一次世界大戰結束後一百週年。



這部由彼得傑克森運用最先進的修復、上色和3D技術，從帝國戰爭博物館（Imperial War Museum，簡稱IWM）檔案室所收藏的第一次世界大戰原始影片中精挑細選，多達數百小時珍貴的百年膠片 ，然後創造出這場引人入勝、令人身歷其境又真實無比的電影經驗。



所有旁白都來自第一次世界大戰的參戰者本人，分別從BBC和帝國戰爭博物館長達六百小時的訪問資料中挑選出來，由曾有親身經歷的軍人娓娓道來，結果將是針對這場「結束所有戰爭的戰爭」的種種動人描述。



藉由將原始影片修復成前所未有的標準，彷彿穿越了時空，第一次世界大戰中人們的臉孔會以極為鮮明清晰的影像出現。彼得傑克森捕捉到這些軍人的日常經驗，並揭露前線士兵的戰爭現實，包括他們對於衝突的態度、他們的袍澤友愛和在恐怖中仍然保持幽默、在戰壕中的日常生活職責及他們在休兵期間的生活光景。



彼得傑克森運用最先進的技術，將一百年前的影像轉變成猶如當代拍下的影片，用來記住和記念這個因一場全球大戰而從此改變的世代。



這部電影由彼得傑克森執導，製片人是克蕾兒奧森和彼得傑克森，監製是肯凱敏、泰莎羅斯、黛麗茲和珍妮沃德曼。剪輯是雅比斯奧森，配樂則是大衛唐納森、珍妮羅迪克與史提夫羅奇。



《他們不再老去》由華納兄弟影業出品，Wingnut Films製作，接受英國「14‐18 NOW」紀念一戰一百周年藝術活動和帝國戰爭博物館聯合BBC的聯合委託，全球由華納兄弟影業發行。

▲許多謊報年齡，16歲便投入戰場。

▲毒氣攻擊，超級傷眼，容易失明。

▲幾十天無法洗澡，至親死在身旁是兵家常事。



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