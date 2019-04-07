大專足聯／江信隆對南華梅開二度奪金靴　屈居第四名大呼遺憾

▲江信隆奪金靴獎。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

108學年度大專足球聯賽，台體大江信隆在碰上「巴西軍團」南華大學的季軍戰中表現出色，演出梅開二度，最終以4球獲得本屆金靴獎。可惜台體大3比5不敵南華最終屈居第四名，讓已經大四的他感嘆地說：「滿遺憾的。」

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碰上南華，江信隆的12碼罰球被擋下，但隨後立刻建功直接在前場斷球後，單刀面對門將射門得分追到1比2。來到下半場門將馬努埃爾出擊沒能及時搶到球，江信隆直接把球搶下踢進追到3比4。他透露其實南華的進球中，有1球是因為他沒成功解圍造成，因此知道他急欲帶罪立功的隊長程昊立刻要他把站位推向前面帶來進球機會。

雖然順利踢進2球，可惜不敵南華只以第四名作收。「足球好玩就是這點，有輸有贏。本來可以第三名的，但要追2球真的有難度。」

金靴獎進球從8強戰開始計算，他的進球都非常關鍵和精彩。對銘傳踢進追平進球把比賽逼近延長賽和PK，對輔大的4強戰雖然落敗，但也轟進精彩自由球。「平常都是練好玩的，預賽都讓給學弟踢，我主動說要踢，大學很少進自由球。」

大學畢業足球生涯即將邁進下一個階段，他說身體素質、心理層面都還有進步空間，希望能開創更多機會。「就是一直把自己準備好，看看有沒有機會旅外或其他球隊要。」

