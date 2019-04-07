報稅新制看這裡！這3種情況都「免稅」　一張圖讓你搞懂不求人

</ <p>財經中心／綜合報導</p> <p>5月報稅季即將到來，今年報稅規定變動幅度相當大，不過許多民眾仍是一頭霧水，財政部中區國稅局特地製成一張圖片，讓納稅人一次就搞懂，為自己少繳一些血汗錢。</p> <p><img src="//cdn2.ettoday.net/images/3273/d3273023.jpg" alt="▲報稅,納稅,個人綜合所得稅,所得稅,財政,國家財政,國稅局,排隊,人潮,臨櫃辦理。（圖／記者謝婷婷攝）" width="600" height="400" /></p> <p><strong>▲一年一度的報稅季即將到來，今年報稅規定變動大，可望減輕不少納稅義務人的負擔。（示意圖／記者謝婷婷攝）</strong></p> <p>財政部中區國稅局以「五月報稅一定要知道的所得稅制優化方案」為題在臉書PO文說明免稅條件，首先是月薪3萬元以下的未婚民眾，即可享有8.8萬元的免稅額，標準扣除額則是12萬元，薪資扣除額為20萬元，換句話說，年薪40.8萬以下的單身小資族即可免稅。</p> <!-- 新聞中_巨幅 start--> <div class="ad_in_news"> <div class="ad_readmore">請繼續往下閱讀...</div> <script language="JavaScript" type="text/javascript"> var ts = Math.random(); document.write('<scr' + 'ipt language="JavaScript" type="text/javascript" src="https://ad.ettoday.net/ads.php?bid=finance_in_news_1&rr='+ ts +'"></scr' + 'ipt>'); </script> </div> <!-- 新聞中_巨幅 end--> <p><img src="//cdn2.ettoday.net/images/4009/d4009818.jpg" alt="▲▼5月報稅一定要知道的所得稅制優化方案，一張圖讓你瞬間搞懂不再霧傻傻。（圖／翻攝自中區國稅局臉書）" width="450" height="450" /></p> <p><strong>▲5月報稅一定要知道的所得稅制優化方案，一張圖讓你瞬間搞懂不再霧傻傻。（圖／翻攝自中區國稅局臉書）</strong></p> <p>再者是頂客族享有17.6萬元的免稅額，標準扣除額24萬元以及薪資扣除額40萬元，換言之，雙薪家庭年薪在81.6萬元以下同樣不用繳稅綜合所得稅；最後是雙薪家庭若育有2名子女（含5歲以下幼童），免稅額為35.2萬元，標準扣除額則是24萬元，薪資扣除額40萬元和幼兒扣除額是24萬元，因此一家四口年薪不足123.2萬元一樣也免稅。</p> <p>PO文貼出不久，引發網友分享、轉傳，有人直呼，「這張圖表是看過其它粉絲頁、新聞稿，做得最好的」，也有網友大喊「造福單身者」，甚至還有人表示，「太棒了，今年總算可以省下一筆錢來去三日遊」。</p>

財經中心／綜合報導

5月報稅季即將到來，今年報稅規定變動幅度相當大，不過許多民眾仍是一頭霧水，財政部中區國稅局特地製成一張圖片，讓納稅人一次就搞懂，為自己少繳一些血汗錢。

財政部中區國稅局以「五月報稅一定要知道的所得稅制優化方案」為題在臉書PO文說明免稅條件，首先是月薪3萬元以下的未婚民眾，即可享有8.8萬元的免稅額，標準扣除額則是12萬元，薪資扣除額為20萬元，換句話說，年薪40.8萬以下的單身小資族即可免稅。

▲一年一度的報稅季即將來臨，今年報稅規定變動大，可望減輕納稅義務人的負擔。（示意圖／記者謝婷婷攝）

再者是頂客族享有17.6萬元的免稅額，標準扣除額24萬元以及薪資扣除額40萬元，換言之，雙薪家庭年薪在81.6萬元以下同樣不用繳稅綜合所得稅；最後是雙薪家庭若育有2名子女（含5歲以下幼童），免稅額為35.2萬元，標準扣除額則是24萬元，薪資扣除額40萬元和幼兒扣除額是24萬元，因此一家四口年薪不足123.2萬元一樣也免稅。

PO文貼出不久，引發網友分享、轉傳，有人直呼，「這張圖表是看過其它粉絲頁、新聞稿，做得最好的」，也有網友大喊「造福單身者」，甚至還有人表示，「太棒了，今年總算可以省下一筆錢來去三日遊」。

▼5月報稅一定要知道的所得稅制優化方案，一張圖讓你瞬間搞懂不再霧傻傻。（圖／翻攝自中區國稅局臉書）