報稅新制看這裡！這3種情況都「免稅」　一張圖讓你搞懂不求人

財經中心／綜合報導
5月報稅季即將到來，今年報稅規定變動幅度相當大，不過許多民眾仍是一頭霧水，財政部中區國稅局特地製成一張圖片，讓納稅人一次就搞懂，為自己少繳一些血汗錢。
財政部中區國稅局以「五月報稅一定要知道的所得稅制優化方案」為題在臉書PO文說明免稅條件，首先是月薪3萬元以下的未婚民眾，即可享有8.8萬元的免稅額，標準扣除額則是12萬元，薪資扣除額為20萬元，換句話說，年薪40.8萬以下的單身小資族即可免稅。
▲一年一度的報稅季即將來臨，今年報稅規定變動大，可望減輕納稅義務人的負擔。（示意圖／記者謝婷婷攝）
再者是頂客族享有17.6萬元的免稅額，標準扣除額24萬元以及薪資扣除額40萬元，換言之，雙薪家庭年薪在81.6萬元以下同樣不用繳稅綜合所得稅；最後是雙薪家庭若育有2名子女（含5歲以下幼童），免稅額為35.2萬元，標準扣除額則是24萬元，薪資扣除額40萬元和幼兒扣除額是24萬元，因此一家四口年薪不足123.2萬元一樣也免稅。
PO文貼出不久，引發網友分享、轉傳，有人直呼，「這張圖表是看過其它粉絲頁、新聞稿，做得最好的」，也有網友大喊「造福單身者」，甚至還有人表示，「太棒了，今年總算可以省下一筆錢來去三日遊」。
▼5月報稅一定要知道的所得稅制優化方案，一張圖讓你瞬間搞懂不再霧傻傻。（圖／翻攝自中區國稅局臉書）