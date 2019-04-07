姊姊生理期！3歲表妹一看「馬桶都是血」秒懂　67字網讚爆：健康教育進步了

▲原PO上完廁所，才想到自己生理期到了。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／綜合報導

讓小朋友了解健康教育是相當重要的事，一名女網友在《Dcard》表示，她有一個3歲的跟屁蟲表妹，在她上廁所時一起跟進廁間，但她忘記自己生理期來，讓表妹看到整個馬桶都是血的場景。本來原PO還相當苦惱要如何解釋，沒想到3歲表妹的一席話，讓她超震驚，其他網友也紛紛誇「台灣的健康教育進步了」。

原PO在《Dcard》發文「現在小孩都這麼聰明嗎？」文中表示，3歲跟屁蟲表妹「我走到哪跟到哪，連上廁所也一定要跟進來」，日前她一如往常地帶表妹進廁所，完全忘記生理期來，所以整個馬桶都是血。正當原PO苦惱，要如何跟一個小孩子解釋眼前狀況時，表妹竟然先開口「姊姊，你肚子裡是不是有一顆蛋蛋，因為她沒有變成小寶寶，所以她就掉下來了。」

請繼續往下閱讀...

聽到這番話，原PO震驚地看著表妹「妳怎麼知道？」小女孩則是回「我們幼稚園老師有教啊！而且妳這個禮拜晚上睡覺跟我一樣都要包尿布喔！」讓原PO忍不住直呼「現在小孩都這麼狂嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲小女生說的「尿布」，指的就是「衛生棉」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

看到貼文後，其他網友紛紛留言笑說，「這個老師教的好，不過說尿布有點誇張」、「這樣的教育剛剛好呢～讓小孩以後至少知道該怎麼做，而且這也不會有任何涉及色情的基礎兩性教育，這樣的開始才是對的～一步一步讓小孩理解」、「台灣教育進步了好感動，想當初第一次生理期來的時候驚慌失措，甚至不知道怎麼用衛生棉」。

許多人則是誇讚小女孩受到的教育，「看到這篇文就覺得台灣的健康教育有救了QQ」、「這個才是真正的教育，懂得自己的身體，有基礎明白未來面對同樣的事情應該如何處理，最後就會發展到妥善的保護自己並且愛護他人，這個才叫做教育」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！