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油價連4漲！明天起汽油漲0.2元、柴油漲0.4元　想省荷包快去加油

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▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲開車族加油要快，明天起汽油每公升調漲0.2元、柴油每公升則漲0.4元。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

加油要快！中油今（7）日宣布，依照油價機制計算，從明（8）日凌晨零時起汽油每公升調漲0.2元、柴油上漲0.4元，調整後中油92無鉛汽油將漲到每公升27.7元，95無鉛汽油29.2元，98無鉛汽油31.2元，超級柴油26.3元。

中油表示，受到美國考慮擴大制裁伊朗，以及委內瑞拉關閉油港等因素影響，使得本週國際原油價格持續走強。另與油價相關的指標原油價格，週均價為每桶69.01美元，較前週67.07美元上漲1.94美元，至於新台幣兌美元匯率升值0.02元，因此國內油價依公式計算漲幅為2.26%。

請繼續往下閱讀...

不過，國內油價連續幾週恰逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，本週汽、柴油每公升應各調漲0.9元及0.4元，但仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，因此本週汽油僅調漲0.2元，仍有0.7元的價格由中油吸收，柴油則依公式計算調漲0.4元足額反映。

明天起汽油調漲0.2元、柴油則漲0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升26.3元。

ET快訊
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關鍵字：中油,油價,亞鄰最低價,汽油,柴油,荷包,開車,汽車,機車

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