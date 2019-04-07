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有機會！彩券、發票獎金5千以下免稅財部一併考量　四獎可望受惠

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▲彰化基督教醫院5樓萊爾富超商買30元優格，統一發票開出千萬大獎。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲統一發票若也調整到5,000元以下免課所得稅，四獎4000原有機會，可以省稅約800元。（圖／記者唐詠絮翻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部目前正在研議，將彩券的課稅門檻從原2,000擬提高到5,000元，讓民眾有中獎時被課稅機會減少，生活多一些小確幸。但是統一發票是否可以比照辦理，財政部官員表示，如果是課稅門檻的話，可以一併考量。

民進黨立委施義芳日前質詢時，問及彩券2,000元以上課稅是在40年前訂立，當時的購買力與現行的不同，如果依照主計處的購買力計算，起碼要5,000元以上才課稅才適當。但外界關心，是否可以擴及到統一發票，財政部官員解釋，其實彩券與統一發票的課稅思維不大相同。

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獎金5,000元以下免稅　統一發票四獎可省稅800元

彩券是依據各類所得扣繳率標準規範，但政府舉辦的獎券中獎獎金，每聯（組、注）獎額不超過2,000元者不用扣繳。每聯獎額2,000元者，應按給付全額扣取20%。外界關心，是否可以擴及到統一發票，中獎獎金在5,000元以下也可以免稅。

財政部表示，但是實際上統一發票與彩券的課稅思維還是有一些不同，彩券主要是消費者有付出成本，每一注可以投注在同一張紙上，所以每注低於2,000元就免於課稅，所以當期如果每注中獎獎金在2,000元以下就沒有課稅的問題。

而統一發票則是政府在民眾消費時給予的額外獎勵，民眾沒有成本問題。而發票中獎方式主要是分為特別獎1,000萬元、特獎200萬元、頭獎20萬元、二獎4萬元、三獎1萬元、四獎4,000元、5獎1,000元以及六獎及增開六獎200元。如果統一發票比照辦理，那麼四獎獎金4,000元可望受惠。依此來看，如果5,000元以下免課所得稅，民眾中了四獎可望省下800元的稅。

▲▼發票中獎課稅。（製表／記者吳靜君）

▲發票中獎課稅表。（製表／記者吳靜君）

公益彩券銷售　刮刮樂占六成

財政部明（8）日也將赴立法院財政委員會進行「公益彩券及統一發票管理情形」專案報告，根據財政部統計，今年1月至3月公益彩券累積銷售534.2億元，較去年同期成長 40.9 億元，年增率8.3%；其中立即型彩券（刮刮樂）銷售金額為360.7億元，約占銷售總金額六成，較107年同期增加33.7億元，年增率10.3%，電腦型彩券銷售173.5億元較去年同期增加7.3億元，年增率4.4%。展望未來，財政部表示，將繼續督促發行機構落實執行相關控管機制，並滾動檢討精進經銷商查核管理制度，維護合法經銷商權益。

至於統一發票方面，財政部鼓勵民眾發票不印出來，存在載具中，所以鼓勵店家開、民眾索取雲端發票。財政部表示，開立張數呈現逐年成長趨勢，截至今年3月底，雲端發票開立張數自去年同期2億8,084萬張增加至3億6,368萬張，占電子發票的29.49%，將近三成左右。

▼民眾買彩券，以買刮刮樂居多。（圖／記者傅誠攝、示意圖）

▲▼彩券行開出100萬元。（圖／記者傅誠攝）

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關鍵字：統一發票,中獎,兌換據點,彩券,各類

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