「動物屍油製成沙拉油」第一次聽到　魏應充怒告議員李柏毅3罪名

▲味全前董事長魏應充。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／綜合報導

味全前董事長魏應充臉書開張後，各界討論聲浪不斷，如今混油案爭議越演越烈，今（7）日在臉書PO文指出，謠傳「將動物屍油製作沙拉油」的話還是第一次聽到，為捍衛自身名譽，已對台北市議員李柏毅提出妨害名譽、公然侮辱、加重毀謗罪等告訴。

魏應充今天以「《第二道菜》惡毒造謠可以張口就說？」為題在臉書發文表示，過去他打不還手，罵不還口。聽過太多難聽的話，「將動物屍油製作沙拉油」，這還是第一次聽到。

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對於『對於這計畫恐由「將動物屍油製作沙拉油」販售的魏應充主導成立的食策會負責執行』，魏應充指出，只能說李柏毅議員真有創意，因此向法院提告，提出妨害名譽、公然侮辱、加重毀謗罪等3項告訴，以捍衛自身名譽。

此外，文末還Hashtag反擊，「請李議員示範動物屍油如何作成沙拉油」、「本人2014年底已卸任食策會董事長」、「別忘了，什麼標不標案，那二年我還在桃園『修行』中，你肚子痛也跟我有關？」

PO文一出，網友幾乎一片倒支持魏董提告，有人表示，「勇於悍衛清白堅持提告，是對的」，也有網友說，「都什麼時代了，議員還用這招在護航廠商？」甚至釣出議員顏政德回應，「言論自由要有法治，所以應該要提告」。