3.8萬名新鮮人搶當求職早鳥　最愛找這5種職缺..行政人員奪冠

▲根據調查，有3.8萬多名應屆畢業生主動應徵正職工作，占應屆畢業求職會員的3分之1。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

距離6月畢業季還有2個多月的時間，許多畢業生已如火如荼找尋工作。根據人力銀行調查，有3.8萬多名應屆畢業生主動應徵正職工作，占應屆畢業求職會員的3分之1，成為求職早鳥族，不過僅25%的履歷表能獲得面試機會。

根據104人力銀行觀察10.9萬名即將在今年大專或研究所畢業，且最近1年有更新履歷表的求職會員，其中有3.8萬餘人在今年1至3月曾主動應徵正職工作，比例占35.6%，換句話說，平均每3位應屆畢業生，就有1位求職早鳥。

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從性別來觀察，女性早鳥占女性應屆求職會員人數的37%，略高於男性早鳥的34%。另依科系，以自然科學學科類拔下頭籌，高達39.1%的應屆畢業生提早求職，其中又以化學系、生物系為主，而第2到4名則分別為語文及人文學科類（38.9%）、大眾傳播學科類（37.9%）、商業及管理學科類（36.8%）、法律學科類（36.8%）。

至於早鳥求職最愛哪些工作？調查發現，求職早鳥主動應徵「行政／總務類人員」占最大宗。進一步從性別來看，男生早鳥多投遞「業務銷售類人員」、「工程研發人員」，女生早鳥偏好「行政／總務類人員」、「門市營業類人員」。

▲整體早鳥新鮮人主動應徵職務排行大公開，其中又以「行政／總務類人員」拔得頭籌。（圖／104人力銀行提供）

另從學歷進行分析，碩、博士早鳥以「工程研發類人員」、「軟體／工程類人員」占比最高，而大專早鳥瞄準「行政／總務類人員」、「業務銷售類人員」。



此外，調查顯示，早鳥主動應徵的工作，也有2.2%的工作地點在海外，其中男性主動應徵工作地點在海外的比例又高於女性；按學歷，博士早鳥主動應徵的工作，有4.4%的工作地點在海外，碩士早鳥則為3.8%，皆超過大學早鳥的1.8%。

值得一提的是，這3萬8000多名早鳥在今年1至3月間，已累積超過45萬次主動應徵記錄，平均每人投遞12次履歷。104人力銀行總經理黃于純觀察，只有25%的履歷表能獲得面試機會，建議新鮮人應針對不同產業、不同職務撰寫客製化履歷，透過免費的線上履歷健診，請益職場前輩，增加在履歷海中脫穎而出的機會。