當會計師輸建中同學！台大學霸懊惱拚收入　50萬「靠一張表」滾出1400萬

圖文／鏡週刊

頂著建中光環，台大會計、財金雙主修畢業，學霸丁彥鈞甚至只花1年半就拿到台大財金碩士學位，並且早早考取會計師執照，不過這位學霸卻曾因自己的收入不如同學備感挫折，之後他悟透評估價值股的方法，靠著簡單一張表，趕進度又存又賺，33歲拚出1400萬元身價。

台積電的財報簽證會計師事務所是哪一家？「是勤業眾信」；鴻海呢？「資誠」；那台塑呢？「安侯建業」…像是挑戰快問快答般，丁彥鈞不假思索地回答，而這般功力讓人印象深刻。

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看財報 擅找低估好股

對一般人來說，財務報表像是天書，難以理解，為了找尋投資的蛛絲馬跡，或許可以耐下心來讀一讀相關數據，但僅此而已，少有人會關心財報的簽證會計師是哪位。但丁彥鈞不一樣，不僅讀報表難不倒他，對於公司財報是哪家會計師事務所簽證，也能秒答，原來丁彥鈞是位會計師，而這是他的職業病。

「只要是四大會計師事務所（勤業眾信、安永、安侯建業、資誠）簽證的財報，品質和真實性都高。」年紀輕、說話卻嚴謹的他解釋，有些公司為了節省簽證公費，未必會找四大所，或者有些公司財務品質差，四大所不願簽；所以在他的習慣裡，如果簽證的事務所越小間、越沒聽過，他就會把財報數字看得越仔細。

過去在會計師事務所工作時，丁彥鈞受過嚴謹的查帳訓練，因而將查帳精神發揮在投資上，這幾年他從股市領到的股利和資本利得，平均年報酬率有15％，而他最擅於從財報挖掘股價被低估的好股，其中，對營建股更有一套必賺獨門祕訣。

「一般人投資營建股，都是建案完工入帳後，有獲利消息見報時買進，可是這時營收和獲利都處高峰，如果之後沒有完工建案繼續支撐股價，投資人賠錢的機率相當高。」在丁彥鈞看來，營建股的最佳買點是，預期未來有建案入帳，在營收和獲利處於低檔時敲進，他不藏私分享，判斷方法為以下三步驟。

步驟一 接近淨值買進

每股淨值是判斷公司股價是否被低估的要件，且營建股即使遇上不景氣，因為可以養地、延後推案，造成資產減損的機率不高，因此在股價低於或接近淨值時買進，大虧機率低，又相對有獲利空間。

步驟二 預售案熱賣佳

最好未來2至5年都有建案完工入帳。丁彥鈞除了上公開資訊觀測站查詢法說會內容，也會細看財報上的待售房地、在建房地，清楚掌握該營建公司的推案和空地明細，尤其在意資產負債表上的「合約負債」金額。

「合約負債就是客戶在購買預售屋時，付給建商的訂金款項，別以為這筆錢是負債，金額就該小，事實上，金額越高代表預售屋賣得越好，如果大膽在預售案熱賣時就買進個股，耐心持有一、二年都會有不錯的獲利。」丁彥鈞說這是安全的投資法。

步驟三 實地走訪賞屋

丁彥鈞認為，營建股未來獲利的高低取決於預售屋銷售好壞，因此每次出手前都會實際到現場賞屋，甚至打電話給公司發言人。「前年我買宏盛，因為建案集中在淡水，買進前特別去驗證當地的鬼城傳說，但其實那附近商店變多，我看見生活機能改善就放心買了。」他在2017年8月，股價低於每股淨值20元時投入，不到一年漲至35元出場，獲利75％。

「彥鈞研究營建股很深入，還會加總建案的獲利估算未來每股盈餘（EPS），進而判斷合理價，例如淨值20元，預估未來3年EPS各入帳5元，那麼合理價即35元。」券商研究員出身的好友Paulson表示，他按照這套方式買華固，去年底六十多元進場，今年1月漲至70元出頭，因為提前達到預設的短期目標價先行出場，不到2個月獲利近一成。

除了對營建股拿手，丁彥鈞還有一招不敗選股術，可能因為大學讀的是台大會計、財金雙主修，所以這套方法飄散著一股濃濃的會計、財報味，「美國芝加哥大學的會計教授皮爾托斯基，曾經發表過一套『皮氏分數（F Score）』的評分標準，可以幫助投資人快速找出價值股，而我的選股法就是參考這個模型再改良而成。」

丁彥鈞指出，皮氏分數可用來評估一家公司是否具投資價值，評分包括獲利性、安全性與成長性等三面向，一共內含9個指標，符合一個指標便得1分，滿分是9分，得8分以上的個股，上漲機率較高，一分以下的個股，下市或倒閉的機率高。

「皮氏分數裡的獲利性指標，主要看獲利和現金流量，這些資訊在財報上都有，只是財報每3個月公布一次，相對落後，所以我納入更即時的月營收指標。」經過改良後，他將評分面向擴大為營收成長性、獲利成長性、穩定性、安全性、價值性等5面向，至於總分則提高至100分（評分標準參考下表）。

「分數在80分以上的個股，值得投資人留意，但是金融股因為負債比率過高，不考慮安全性和毛利率指標，滿分只有80分，因此篩選標準降至65分以上。」丁彥鈞特別提醒，營建股選股不適用此表。

受刺激 學習投資賺錢

「彥鈞大二修完投資學後，我就給他50萬元讓他進股市，我很驚訝他又存又賺，已累積到1400多萬元，現在分析股票頭頭是道，感覺家裡有個巴菲特！」丁媽媽笑說，拿股神形容兒子是玩笑話，不過，自從上回丁彥鈞仔細分析完中信金有72分，媽媽試單小賺後，很肯定兒子挑股的方式。

丁媽媽說，兒子一路從建中念到台大，好勝心驅使下，總要拚到名列前茅，「我唯一擔心他會太省，連我偶爾跟同事搭計程車，他也會問車錢誰付。但我沒料到，他現在鑽研投資竟是受到同學刺激。」

原來，丁彥鈞的建中同學不少人是高收入的律師、醫師，反觀有段時間他上班工時長，收入卻不如他們，讓丁彥鈞很懊惱，為了多賺錢，他曾兼7份家教，「但認真研究投資後，發現投資很適合我嚴謹的個性，而投資就是我增加收入的方式，這條路我會繼續走下去。」

丁彥鈞投資小檔案 出生：1986年

學歷：台大財務金融所碩士

現職：專職投資人

證照：會計師、證券分析師、期貨分析師

經歷：會計師事務所查帳員、銀行襄理、興櫃公司主辦會計、財團法人公司財務長

心法：改良皮氏分數評分標準，將評分面向擴大為營收成長性、獲利成長性、穩定性、安全性、價值性等5面向，總分為100分，留意分數在80分以上的個股



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